Agencias

El FC Barcelona-Eintracht de Liga de Campeones se jugará en el Spotify Camp Nou tras la autorización de UEFA

Guardar

El FC Barcelona-Eintracht Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase de Liga de la Liga de Campeones, se disputará el 9 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en el Spotify Camp Nou, después de que la UEFA haya dado su autorización, según informa este miércoles el club azulgrana en un comunicado.

Esta decisión llega después de que el FC Barcelona anunciara su regreso al Camp Nou en el encuentro de LaLiga EA Sports contra el Athletic Club, que se juega este sábado, tras obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que le permite ampliar el aforo del estadio azulgrana hasta los 45.401 espectadores.

Dicha licencia incluye toda la zona de Lateral, sumándose a la ya concedida de la Fase 1A -que comprende Tribuna y Gol Sur-, y se hace efectiva después de que la UEFA haya aceptado la petición de la entidad catalana al considerar que "se cumplen todos los requisitos necesarios".

Según informó el FC Barcelona en el mismo comunicado, en los próximos días informará sobre la salida a la venta de entradas para el partido de la Liga de Campeones, que está incluido en el pase de temporada 2025-26 de los socios y socias que lo hayan adquirido.

El Barça impulsó el pasado octubre un único pase, vigente hasta final de esta temporada, que ha permitido el acceso al Spotify Camp Nou y que da derecho a asistir a todos los partidos oficiales del primer equipo masculino que se jueguen en el Spotify Camp Nou a partir del encuentro frente al Athletic Club, incluidos los de LaLiga EA Sports, Copa del Rey y 'Champions League'.

"El FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou", concluyó la entidad presidida por Joan Laporta, que tiene previsto terminar las obras del Camp Nou, y alcanzar el aforo máximo de 105.000 espectadores, a finales de 2026 o principios de 2027.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren 45 peregrinos indios en un accidente de tráfico en Arabia Saudí cuando regresaban de La Meca

Un autobús que trasladaba ciudadanos indios impactó contra un camión cisterna en las inmediaciones de Medina durante el regreso de peregrinos desde un viaje religioso, según confirmó la policía de Hyderabad y varias autoridades han ofrecido apoyo a los afectados

Mueren 45 peregrinos indios en

Los juicios de Núremberg contra líderes nazis cumplen 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

Los juicios de Núremberg contra

El pianista argentino Sergio Feferovich presenta "La música de las ideas", en Teatro Arbolé

Infobae

Un parapentista grave al sufrir una caída cuando iba a despegar en la zona de Taucho, en Adeje (Tenerife)

Un hombre fue rescatado y trasladado en ambulancia tras sufrir graves lesiones en una pierna al accidentarse este domingo en Adeje, donde intervinieron equipos de emergencias, bomberos, Guardia Civil y otros servicios de seguridad de la isla

Un parapentista grave al sufrir

Detenido un joven por simular ser víctima de un robo con violencia y cobrar del seguro 800 euros

Detenido un joven por simular