El centrocampista de la Real Sociedad Yangel Herrera recae de su lesión muscular

El centrocampista venezolano de la Real Sociedad Yagel Herrera ha recaído de su lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, según informó este miércoles el conjunto 'txuri urdin' después de que se le realizaran pruebas por parte de sus servicios médicos.

Así, Herrera será baja en partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports que enfrenta a los donostiarras este sábado a Osasuna en El Sadar. El venezolano tampoco pudo participar por esta misma lesión en los tres últimos partidos de su equipo, ante el Negreira en Copa y Athletic Club y Elche en Liga.

