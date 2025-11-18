Agencias

UNICEF alerta de interrupciones en la educación de medio millón de niños en el Caribe tras el huracán 'Melissa'

Guardar

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este lunes de que el paso del huracán 'Melissa' por el Caribe ha provocado graves interrupciones en la educación de cerca de medio millón de niños por culpa de los daños y cierres temporales en escuelas de Cuba, Haití y Jamaica.

Tres semanas después de su paso por las islas, dejando lluvias torrenciales e inundaciones en múltiples zonas, "casi 477.000 niños y niñas" se están viendo afectados por las consecuencias en términos educativos, según el comunicado difundido por el organismo en su página web, donde ha señalado que estos menores se están viendo obligados a faltar a clase o a estudiar en espacios temporales no siempre adecuados.

"Más allá de ser lugares de aprendizaje, las escuelas brindan protección y estabilidad a los niños. Cuando la educación se interrumpe, el impacto en su aprendizaje, bienestar y oportunidades futuras puede ser profundo, perpetuando ciclos de desventaja", ha indicado el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes.

En este sentido, la organización ha alegado que trabaja con las autoridades de los países afectados para entregar suministros vitales, rehabilitar escuelas dañadas y contribuir a que los niños y niñas puedan regresar a las clases de forma segura cuanto antes. "UNICEF apoya a los gobiernos de la región y reconoce sus esfuerzos por restablecer la educación lo antes posible y cubrir esta necesidad crítica de la infancia", ha afirmado Benes.

A este respecto, el fondo ha preparado suministros para atender las necesidades de 21.000 estudiantes en Cuba, mientras prevé el envío de suministros para 39.000 más y colabora con La Habana para "garantizar entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y resilientes mediante la rehabilitación de escuelas dañadas, la mejora de la higiene y el saneamiento, y el fortalecimiento de los espacios de protección para la infancia".

UNICEF está contribuyendo también a la reanudación de la educación en Haití y en Jamaica. En éste último caso, ha proporcionado ayuda para suplir las necesidades educativas de cerca de 10.000 niños, a la vez que prevé la formación de unos 500 docentes para poder ofrecer asistencia psicosocial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los ciudadanos chilenos en el exterior comienzan a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Más de 160,000 expatriados habilitados en 64 países iniciaron el proceso de selección presidencial desde ciudades como Auckland y Wellington, en unos comicios que también renuevan el Congreso y reflejan mayor interés de la diáspora chilena

Los ciudadanos chilenos en el

Desaparecido un marine de la Royal Navy británica en la costa noroeste de Irlanda

Equipos de rescate irlandeses y británicos mantienen una intensa búsqueda en aguas cercanas a la isla Tory tras el informe de un militar del Royal Fleet Auxiliary caído al mar, mientras persiste el hermetismo sobre las circunstancias del incidente

Desaparecido un marine de la

Condenado a cinco años de prisión por la explosión de una gasolinera en Daguestán que dejó 35 muertos

Condenado a cinco años de

Miles de personas salen a las calles en Ciudad de México contra la violencia

Jóvenes identificados con la generación Z lideraron una movilización en el centro de la capital mexicana que derivó en choques con la policía, gases lacrimógenos, decenas de detenidos y reclamos contra la respuesta oficial frente a la inseguridad

Miles de personas salen a

Al menos seis muertos y siete heridos en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Pakistán

La deflagración de una pirotecnia sin permisos en un barrio de Hyderabad dejó víctimas mortales y heridos en estado crítico, movilizó a vecinos que exigieron controles y llevó a las autoridades a reforzar operativos contra actividades clandestinas en zonas residenciales

Al menos seis muertos y