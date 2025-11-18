Umakhan Ibragimov: "Soy agresivo, pero inteligente, porque este deporte es como el ajedrez"

El luchador daguestaní Umakhan Ibragimov considera que es un peleador "agresivo, pero inteligente", consciente de que las artes marciales mixtas son "como la ajedrez", mientras agradece a Ilia Topuria, accionista de WOW, la "oportunidad" de defender el título del peso ligero de la promotora en Madrid, consciente de que su "sueño" de la UFC "está a la vuelta de la esquina".

"Me pidieron un apodo y no tenía. Yo jugaba mucho al Mortal Kombat, y elegí 'Scorpion', porque es peligroso, puede asustarte y matarte, puede matarte con un solo golpe, como yo", arranca el peleador una entrevista a Europa Press en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding de la capital española.

'The Scorpion' proviene de la región de Daguestán, una de las 24 repúblicas que componen Rusia y que representa apenas el 2% de la población del país. Sin embargo, en términos de artes marciales mixtas, es una mina de diamantes. Nombres como Khabib Nurmagomedov o Islam Makhachev abanderan el poderío de este territorio, que ahora tiene en Umakhan Ibragimov a la nueva estrella en España.

El luchador, de 33 años, es la nueva sensación del octógono después de proclamarse campeón del peso ligero de la compañía española y vencer a dos peleadores como Ignacio Capella y Colombo. Y su secreto es sencillo: "trabajo muy duro".

"Entreno y trabajo muy duro, solo pienso en eso, no en la pelea. Pero estoy orgulloso de pelear en Madrid, en un gran escenario, frente a mucha gente. Estoy muy feliz", reconoció. "Quizás a la gente le guste mi personalidad, y además soy un buen peleador, así que dos en uno. Quizás soy magnético, atraigo a la gente, por mi personalidad y por la forma en que lucho", apuntó como razones para tener a la afición española en el bolsillo.

Aunque no cree que solo eso te lleve al éxito. "Si crees que por trabajar duro ya eres una superestrella, no lo vas a lograr", defendió. "Todo se trata de estar listo mentalmente", prosiguió, dando un porcentaje alto a la preparación mental en este deporte.

"Soy agresivo, pero soy inteligente. Este deporte es como el ajedrez. Soy inteligente para utilizar mi agresividad cuando la necesito. En la pelea todo sucede muy rápido, tienes una misión en tu cabeza y no tienes tiempo para pensar en cómo lo manejarás. Yo intento poner a mis oponentes bajo presión, por eso digo que soy agresivo, no porque quiera luchar como un idiota", se definió a sí mismo.

Y aprovechó para negar que las MMA sean "un deporte violento". "Que busquen en 'Google' cuál es el deporte más peligroso. Es el boxeo, muchas personas mueren, muchas personas no pueden caminar, muchas personas se les daña la salud", explicó.

"Las MMA son la razón por la que no hacer algo malo, como drogarse. Las nuevas generaciones miran a Topuria, no quieren fumar, drogarse, beber, quieren ir al gimnasio y entrenarse. Quizá, él consigue que un 10% de jóvenes se aleje de todo esto. Prefiero que la gente se mate en el gimnasio a que lo maten las drogas", elogió al luchador hispano-georgiano, y socio de WOW.

Para Ibragimov, el actual campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) "es increíble". "Estoy contento de luchar frente a él, frente a todos los aficionados. Ilia me dio la oportunidad de mostrar mis habilidades y mostrar que soy un buen luchador. Agradezco la gran oportunidad", manifestó.

"Nunca he visto nada malo de Ilia como persona, es un buen tipo. Es humilde, hay muchos malos ejemplos, pero él es un buen ejemplo. Tiene un buen estilo de lucha y puedo aprender mucho de él", añadió sobre el luchador afincado en Alicante.

Ahora, el 13 de diciembre en el Madrid Arena, 'The Scorpion' defiende el título del peso ligero de WOW ante el georgiano Tornike 'Toka' Svanidze, combate para el que Ibragimov está "listo al 1000%". "Lo único que puedo decirle es que mi oponente tiene que matarme para detenerme", dejó claro, cuando sabe que "la UFC está a la vuelta de la esquina, a un paso". "Mucha gente me dice que lo merezco, que seré campeón de la UFC. Tengo la motivación para entrenar duro y tratar de alcanzar mi sueño", concluyó.