Agencias

Temas del día de EFE News Latino del martes 18 de noviembre de 2025

Guardar

JEFFREY EPSTEIN

Washington.- Se espera que la Cámara de Representantes someta a votación la publicación íntegra de los archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, que en caso de aprobación requeriría también la del Senado, controlado por los republicanos, y la ratificación del presidente Donald Trump.

LATINOAMÉRICA REMESAS

Washington.- El Banco Interamericano de Desarrollo presenta su informe de remesas, que apunta a que Latinoamérica y el Caribe se encamina nuevamente a un total récord de envíos de dinero, con lo que se alcanzarían 16 años de crecimiento ininterrumpido.

EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles - Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro (California), se ha convertido en el rostro de las redadas masivas del presidente Donald Trump, tras implementar en las grandes ciudades tácticas usadas en la frontera de Estados Unidos. Por Ana Milena Varón (ENVIADA)

(foto)

EEUU ESPACIO

Miami - La rivalidad entre EE.UU. y China ha escalado a la carrera espacial por enviar de nuevo al ser humano a la Luna, pero a diferencia de la competencia entre la antigua URSS y Washington hace cinco décadas, la meta no es solo pisar el suelo lunar sino asegurar el dominio tecnológico y geopolítico del espacio con implicaciones directas para la seguridad nacional. Por Hugo Barcia

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

 Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

Los Ángeles - LIL NAS X.- El rapero Lil Nas X debe comparecer ante un tribunal por pasearse desnudo en Los Ángeles.

Washington.- EEUU ARABÍA SAUDÍ.- El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca al primer ministro y líder de facto de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. (foto)(video)

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Suzi, basada en Zigbee, reforzará la cobertura en entornos amplios con redes de malla Sub-GHz de largo alcance

Suzi, basada en Zigbee, reforzará

El PMA dice que 318 millones de personas sufrirán niveles de crisis de hambre en 2026, más del doble que en 2019

El PMA dice que 318

Sheinbaum dice que en la protesta del sábado había "pocos jóvenes" y acusa a la oposición de caldear los ánimos

La jefa del Ejecutivo federal responsabilizó a opositores de incitar los disturbios del pasado fin de semana en Ciudad de México, rechazó que el grueso fueran miembros de la Generación Z y reiteró su rechazo ante cualquier acción violenta

Sheinbaum dice que en la

Médicos del Mundo reclama en el Congreso una ley que asegure la sanidad universal en España

Médicos del Mundo reclama en

Carlos Alcaraz: "No es que sea grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme"

Carlos Alcaraz: "No es que