Temas del día de EFE News Latino del martes 18 de noviembre de 2025

JEFFREY EPSTEIN

Washington.- Se espera que la Cámara de Representantes someta a votación la publicación íntegra de los archivos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, que en caso de aprobación requeriría también la del Senado, controlado por los republicanos, y la ratificación del presidente Donald Trump.

LATINOAMÉRICA REMESAS

Washington.- El Banco Interamericano de Desarrollo presenta su informe de remesas, que apunta a que Latinoamérica y el Caribe se encamina nuevamente a un total récord de envíos de dinero, con lo que se alcanzarían 16 años de crecimiento ininterrumpido.

EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles - Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza de El Centro (California), se ha convertido en el rostro de las redadas masivas del presidente Donald Trump, tras implementar en las grandes ciudades tácticas usadas en la frontera de Estados Unidos. Por Ana Milena Varón (ENVIADA)

(foto)

EEUU ESPACIO

Miami - La rivalidad entre EE.UU. y China ha escalado a la carrera espacial por enviar de nuevo al ser humano a la Luna, pero a diferencia de la competencia entre la antigua URSS y Washington hace cinco décadas, la meta no es solo pisar el suelo lunar sino asegurar el dominio tecnológico y geopolítico del espacio con implicaciones directas para la seguridad nacional. Por Hugo Barcia

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

Los Ángeles - LIL NAS X.- El rapero Lil Nas X debe comparecer ante un tribunal por pasearse desnudo en Los Ángeles.

Washington.- EEUU ARABÍA SAUDÍ.- El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca al primer ministro y líder de facto de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman. (foto)(video)

