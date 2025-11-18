Suzi, basada en Zigbee, reforzará la cobertura en entornos amplios con redes de malla Sub-GHz de largo alcance

La Connectivity Standards Alliance ha publicado el nuevo estándar para las redes inalámbricas de bajo consumo Zigbee 4.0, que ofrece mayor seguridad, mejor conectividad y mayor eficiencia energética, y ha anunciado Suzi para las redes de malla Sub-GHz de largo alcance.

Zigbee es un protocolo de comunicaciones inalámbricas optimizado para los dispositivos del hogar conectado y del internet de las cosas (IoT), que con la actualización de su estándar mejora la interoperabilidad en redes universales para harmonizar dispositivos Zigbee tradicionales y Smart Energy.

Esto lo hace a través de la simplificación de certificaciones y de la mejora del intercambio de información. Para la integración y gestión de los dispositivos, utiliza Zigbee Direct mediante Bluetooth de baja energía (BLE) sin necesidad de un concentrador,

La implementación de los dispositivos también mejora con la configuración por lotes que introduce la nueva versión de Zigbee, que permite instalar múltiples equipos de domótica o del IoT de manera simultánea.

Zigbee 4.0 también refuerza la protección de la red con actualizaciones integrales y proactivas, y funciones avanzadas como la clave de enlace dinámica, la entrevista de dispositivos y el control inteligente del nivel de autenticación de energía

Introduce, además, herramientas como el modo restringido, el canal seguro, los cambios de ID de PAN y el reemplazo del centro de confianza, mientras que la sincronización avanzada del contador de tramas previene los ataques de repetición y sincroniza la validación precisa de mensajes entre los puntos finales.

El nuevo estándar amplía también sus capacidades más allá de la banda de 2,4 GHz, para ser compatible con las capas físicas europeas de 800 MHz y norteamericanas de 900 Mhz, como informa la Alianza en una nota de prensa. Ello proporciona mayor potencia de señal, alcance y cobertura.

Asimismo, prolonga la duración de la batería con la comunicación entre dispositivos en modo de bajo consumo mediante la escucha coordinada de muestras.

Junto a Zigbee 4.0, la Alianza ha presentado Suzi, una nueva marca para la tecnología inalámbrica que amplía la conectividad mediante redes de malla Sub-GHz de largo alcance. Se basa en la tecnología de Zigbee y con ella, se pretende proporcionar una comunicación robusta y eficiente en entornos que requieren una amplia cobertura y una mínima interferencia.

El programa de certificación Suzi se iniciará en la primera mitad de 2026, para que los fabricantas puedan empezar a certificar sus productos.