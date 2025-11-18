Agencias

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram que "las tropas rusas liberaron las localidades de Tsegelnoye, en Járkov, y Nechayevka, en Dnipropetrovsk", sin detalles sobre bajas y sin que las autoridades de Ucrania hayan reaccionado por ahora a estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

