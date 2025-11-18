Principales titulares de los periódicos para el martes 18 de noviembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Hacienda activa la reforma de la financiación autonómica ante el ciclo electoral"

-- "Leire Díez se reunió con Cerdán"

EL MUNDO

-- "Moncloa tuteló la reunión con la 'fontanera' en la sede del PSOE"

-- "Morant ignoró a los denunciantes del desfalco millonario en el CNIO"

ABC

-- "El Gobierno gasta un millón de euros en habilitar pisos para Óscar Puente y Ana Redondo"

-- "La 'fontanera' del PSOE reconoce las reuniones con Santos Cerdán"

LA RAZÓN

-- "Leire y Dolset cercan a Sánchez con las "cloacas""

-- "Mazón comparece en el Congreso pero no aclara nada del 29-O"

LA VANGUARDIA

-- "La nueva financiación incluirá las competencias propias de Catalunya"

-- "El Gobierno activa el proceso para alargar la vida de la nuclear de Almaraz"

EL PERIÓDICO

-- "Hacienda ofrece un déficit del 0,1% a las comunidades"

-- "La UE busca superar el "paternalismo" con los países del sur del Mediterráneo"