Agencias

No tires tus platos rayados: el truco casero que los deja como nuevos

Guardar

Con el uso diario, los platos acaban llenándose de pequeñas líneas oscuras que dan la sensación de estar viejos, desgastados o incluso sucios. Son las típicas marcas que dejan los cubiertos al rozar la superficie y que, por mucho que frotes, no desaparecen. Muchas personas dan por hecho que forman parte del desgaste normal del plato y que no hay nada que hacer. Pero una creadora de TikTok ha demostrado justamente lo contrario.

El perfil @alimomlife, una madre de Florida conocida por compartir trucos de limpieza y hogar, ha enseñado cómo recuperar platos visiblemente rayados con un método casero muy sencillo. Su vídeo se ha hecho popular porque muestra un "antes y después" sorprendente: un cuenco lleno de marcas que vuelve a quedar completamente liso y blanco en cuestión de minutos.

POR QUÉ APARECEN ESTAS RAYAS EN LOS PLATOS

Estas marcas grises o negras no son grietas ni suciedad incrustada: son transferencias de metal. Ocurre cuando los cubiertos, especialmente los de acero, rozan la superficie del plato y dejan un rastro microscópico de metal. Los platos de cerámica o porcelana son especialmente propensos a este tipo de marcas.

No afectan a la seguridad alimentaria, pero sí a la apariencia, y pueden dar la impresión de que el plato está viejo o manchado.

CÓMO ELIMINAR LAS RAYAS PASO A PASO

En el vídeo, la creadora divide el plato con cinta de carrocero para mostrar el contraste entre la zona tratada y la que no. El procedimiento es simple:

1. Aplica una pasta limpiadora suave, como The Pink Stuff, sobre una esponja.

2. Frota el fondo del plato con movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión, pero insistiendo en las zonas más marcadas.

3. Repite el proceso tantas veces como sea necesario hasta que las rayas desaparezcan.

4. Enjuaga, seca y comprueba el resultado.

El efecto es inmediato: la superficie vuelve a quedar lisa y recupera su color original. La pasta limpiadora es ligeramente abrasiva, lo suficiente para pulir la capa superficial del plato y eliminar las marcas de metal que dejan los cubiertos, pero sin dañar el esmalte. Por eso este método solo funciona cuando las rayas son superficiales.

El truco da muy buenos resultados en platos de cerámica, porcelana o vajillas de acabado liso. En piezas muy antiguas, delicadas o con esmaltes especiales, conviene probar primero en una zona poco visible para evitar que pierdan brillo.

Como norma general, si las marcas tienen aspecto de "arañazos negros" o líneas de roce, es muy probable que se trate de metal transferido y el método las elimine sin problema. En cambio, si lo que se ve es un cuarteado fino en forma de red bajo el esmalte, se trata de una fisuración interna típica de la porcelana antigua y no desaparecerá al frotar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo viaja de Cuba a la provincia de Cáceres en 2026

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo

La brasileña Anna Muylaert presenta 'La mejor madre del mundo' en la Sección Oficial del Festival de Huelva

La cinta de Anna Muylaert, reconocida en festivales internacionales, pone el foco en el sacrificio materno en Brasil y reivindica el respaldo social necesario para mujeres como Gal, protagonista galardonada por Shirley Cruz en su papel más realista

La brasileña Anna Muylaert presenta

Colombia remarca que los menores que caen "matando" en operativos militares también cometen actos terroristas

Colombia remarca que los menores

El Senado insta al Gobierno a informar del número actual de excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

El Senado insta al Gobierno

Pediatras piden evitar la prolongación del tratamiento antibiótico más de lo estipulado para combatir las resistencias

Infobae