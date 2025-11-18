Agencias

Mueren dos personas, entre ellas un niño, por un deslizamiento de tierra en el noreste de Italia

Guardar

Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto a causa del deslizamiento de tierra registrado el lunes en la localidad de italiana de Cormons, situada en el extremo noreste del país, debido a las intensas lluvias que han activado el estado de emergencia en la región, Friuli-Venecia Julia.

Los Bomberos han indicado a través de su cuenta en la red social X que el cadáver de una mujer desaparecida tras el sepultamiento de su vivienda ha sido recuperado, horas después del hallazgo del cuerpo de un niño, citado como el segundo de los desaparecidos a raíz del suceso.

El alcalde de Cormons, Roberto Felcaro, afirmó el lunes que las lluvias "han causado graves daños y problemas en todo" el territorio y aseguró que hay una "gran presencia" de fuerzas de seguridad y de equipos de emergencias para localizar a los dos desaparecidos y hacer frente a los daños registrados en la ciudad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desalojadas más de 20 personas, cuatro de ellas heridas, en el incendio de un edificio en Arona (Tenerife)

Desalojadas más de 20 personas,

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Detenidos el presidente y el

Petro defiende el bombardeo contra las disidencias que mató a seis "niños soldado" en Guaviare

La oposición exige explicaciones tras la muerte de seis jóvenes en un operativo militar en zona selvática, mientras organismos humanitarios cuestionan la legalidad del hecho y Petro argumenta que era necesario para proteger tropas ante una amenaza inminente

Petro defiende el bombardeo contra

El jamón serrano español se consolida en México, un mercado estratégico que aumentó un 62% en valor en 2024

El jamón serrano español se

Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

Netanyahu aplaude la resolución del