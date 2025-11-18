Microsoft impulsa el ecosistema de agentes en las organizaciones con novedades para todo el ciclo de vida de la IA

Microsoft quiere dejar claro que la inteligencia artificial (IA) no es un adorno, sino una parte "fundamental" del trabajo, y por ello ha presentado este martes en su evento Ignite 2025 nuevas características que abarcan todo el ciclo de vida de esta tecnología.

"La IA está en el proceso de cambiar fundamentalmente la forma en que trabajamos y resolvemos problemas. Pero todavía se piensa con demasiada frecuencia que esta tecnología es una adición al trabajo que hacemos, en lugar de una parte fundamental del mismo", ha expresado el director de Comunicaciones de Microsoft, Frank X. Shaw.

El directivo entiende que "usar la IA de manera responsable y sabia significa pensar en cómo se puede utilizar de manera más efectiva en cada capa, desde el centro de datos que impulsa la funcionalidad de la IA hasta las personas y organizaciones que se benefician de sus capacidades".

Eso es lo que se ha trasladado este martes en Microsoft Ignite 2025, la conferencia anual de la compañía centrada en los desarrolladores y profesionales de las Tecnologías de la Información (TI), en la que ha presentado nuevas herramientas y soluciones que buscan impulsar la siguiente generación de la transformación digital de las organizaciones para dar paso a empresas lideradas por humanos y operadas por agentes.

En este sentido, ha anunciado actualizaciones para Microsoft 365 Copilot, que empiezan con la disponibilidad de un modo agente ('Agent Mode') en las aplicaciones de Office (Excel, Word y PowerPoint a través del programa Frontier) para preparar documentos, hojas de cálculo y presentación de alta calidad con una única instrucción y la ayuda de un agente.

'Agent Mode' llegará próximamente a Copilot Chat en las aplicaciones de Office y Outlook, con una vista previa que comenzará a principios de 2026, y la comunicación con Copilot admitirá también la voz en la 'app' de Microsoft 365 Copilot (en diciembre) y Copilot Outlook (ya disponible).

Work IQ, la capa de inteligencia que permite a los agentes del ecosistema Copilot saber cómo tienen que trabajar y colaborar, podrá usarse para construir agentes afinados a los flujos de trabajo con nuevas API.

Para desplegar, organizar y gobernar con seguridad los agentes, Microsoft ha introducido en el programa Frontier el nuevo plan 'Agent 365', que abarca agentes creados con Copilot Studio, Microsoft Foundry, marcos de código abierto o de terceros como Adobe, ServiceNow, Manus AI y Workday.

SEGURIDAD

Para mejorar y garantizar la seguridad, Microsoft quiere que los agentes de inteligencia artificial acompañen a los profesionales del sector, y por ello pretende introducirlos en el flujo de trabajo diario con Microsoft Security Copilot en la suscripción Microsoft 365 E5.

Con ella, los agentes se introducen en el acceso y la comprobación de identidad con Entra, en la gestión de puntos finales ('endpoints') con Intune, en la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo con Purview y en el Centro de Operaciones de Seguridad con Defender.

Este ecosistema de agentes de seguridad, además, se amplía con doce nuevos creados por Microsoft y más de 30 procedentes de socios.

En Defender, las novedades de agente harán que de manera autónoma atienda los informes sobre 'phishing', acelere la caza de amenazas, detecte mejor los falsos negativos y ofrezca informes de amenazas globales para el contexto de la organización.

Defender también ofrece defensa autónoma a escala, con soluciones para la detección, la interrupción y la contención instantáneas. Esta protección se extiende a las fuentes de datos de los clientes que utilicen Microsoft Sentinel para conectarse, incluidos AWS, Proofpoint y Okta, así como a los propios agentes ante los nuevos riesgos que introducen.

Y para ayudar a las organizaciones a gestionar de manera holística la seguridad y los riesgos en el conjunto de sus datos, Microsoft ha anunciado Microsoft Purview Data Security Posture Management (DSPM), una experiencia impulsada por IA que crea un punto de entrada central para observaciones y controles de seguridad de datos.

A ello se unen nuevas capacidades de Purview para evitar el intercambio excesivo de datos y la fuga a través de la IA, y nuevas protecciones en las herramientas de colaboración de Microsoft, que incluyen SharePoint, Teams, Fabric, Azure y Microsoft 365.

Data Security Investigations, que usa la IA para analizar y responder a incidentes de seguridad relacionados con los datos, se ha ampliado para incluir resúmenes de observaciones y contexto que ayude en investigaciones de mayor calidad.

WINDOWS

Windows celebra 40 años, y Microsoft quiere que su sistema operativo siga a la vanguardia con la adopción de la inteligencia artificial y los agentes, de la mano de la integración de Copilot en Windows 11.

Para avanzar en esta visión, la compañía ha anunciado nuevas capacidades para que los agentes puedan actuar en nombre de la organización, como los conectores de agentes (vista preliminar) y el espacio de trabajo de agente (vista preliminar), que permite que estos asistentes de IA trabajan entre aplicaciones, servicios y funciones del sistema, y lo hagan de forma segura.

También está en vista preliminar Windows 365 for Agents, para que los agentes trabajen en entornos seguros en la nube, así como la posibilidad de 'Pregunta a Copilot' en la barra de tareas, que habilita la comunicación por voz y permite invocar a los agentes de manera directa.

Adicionalmente, Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de la criptografía poscuántica, y la actualización del navegador Edge para Negocios con el modo Copilot (vista preliminar), que introduce la navegación agéntica

Asimismo, Microsoft ha compartido nuevas funciones para los ordenadores Copilot+ y Windows 11, todas ellas en vista preliminar: asistencia en la redacción, resúmenes de Outlook, introducción automática de texto alternativo en las imágenes en Office, y dictado fluido, para convertir un discurso de voz en un texto pulido.

"Los anuncios en Ignite 2025 son más que simples características: establecen a Windows como el lienzo para la IA y el tejido de ejecución para las personas y el futuro del trabajo", ha indicado el presidente de Windows y Dispositivos, Pavan Davuluri.