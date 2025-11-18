Agencias

La Xunta publica las seis becas concedidas para la formación de expertos en cooperación internacional para el desarrollo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la resolución de las becas concedidas para la formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo, que se llevarán a cabo durante los años 2025 y 2026.

Tal y como ha explicado la Xunta en una nota de prensa, estas becas de formación de la Cooperación Gallega tienen como objetivo apoyar la formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo.

Todo ello con la finalidad de complementar la formación académica con estancias en las unidades de cooperación en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo o en la sede de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

En concreto, de las seis personas seleccionadas, dos tienen como destino la sede de la Dirección Xeral en Santiago de Compostela y las cuatro restantes las oficinas de cooperación española de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Mozambique.

Cabe señalar que todos los países de destino de estas becas -República Dominicana, Guatemala, Bolivia y Mozambique- son considerados países prioritarios de la Cooperación Gallega según lo establecido en el V Plan Director 2023-2026.

