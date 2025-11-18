La ilustradora Agustina Guerrero presenta este miércoles en Bilbao su nueva novela gráfica 'Hoy'

La ilustradora argentina Agustina Guerrero presenta este miércoles en Bilbao 'Hoy' (Lumen), su octava novela gráfica donde deja atrás a su alter ego 'La volátil' y describe un día en la vida de su personaje protagonista en la ciudad de Barcelona, donde la autora reside desde hace dos décadas.

La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas de la tarde en Fnac Bilbao, en un acto abierto al público hasta completar aforo y en el que la autora conversará con la periodista cultural Elena Sierra.

Tal y como explica la gestación de la obra la propia creadora en sus redes sociales, la historia que describe en 'Hoy' "se fue gestando despacio, sin prisas" cuando, tras una pérdida y aparcar el proyecto, eligió en ese paréntesis vital "caminar sin rumbo, mirar con calma, detenerme en los detalles, dejar que los días pasaran sin prisa. Me dediqué a estar presente, a darle valor a todo lo que me rodea, a todo lo que tengo. Me dediqué a honrar la vida desde lo cotidiano".

Fue entonces, prosigue Guerrero, cuando "sin darme cuenta, fue en esa pausa, en ese silencio, donde el libro empezó a tomar forma" ya que, a veces, "necesitamos detenernos para que algo nuevo pueda surgir" y porque, prosigue, "las pausas también son parte del camino; no son un tiempo perdido" y esas sensaciones personales le abrieron "un espacio adentro, para entender, sentir y transformar todo eso en dibujos y palabras".

De esta forma surgió 'Hoy', historia gráfica que es, en sus propias palabras, "un homenaje a lo simple, a lo cercano, a eso que está aquí y ahora, que tantas veces pasa desapercibido y, sin embargo, lo es todo". En ese sentido, describe la novela como "una oda a la vida" porque, "después de todo, lo más valioso que tenemos es el hoy".

La autora, a través de la protagonista de la historia, se pregunta "qué pasaría si un día decides cambiar el rumbo de tu día o si, por una vez, dejaras de lado las rutinas que tienes milimétricamente establecidas o los planes y las tareas que te autoimpones para que todo esté exactamente como a ti te gusta" reflexiona.

Tal y como plantea la novela, "a veces es necesario soltar el control, detenerse, caminar sin rumbo, sumergirse en el presente y mirar", un gesto que es "un acto de elección", tal y como recuerda Agustina Guerrero en esta historia que "transcurre en un solo día en Barcelona" y en el que la protagonista "se dedica a dejarse llevar, a escuchar las historias que la ciudad tiene que contarle y a abrirse a que surja lo inesperado".

La ilustradora argentina reside en Barcelona desde 2003 y, tras trabajar una temporada como diseñadora gráfica, decidió dedicarse a la ilustración. En 2011 creó su blog autobiográfico 'Diario de una Volátil', con la que logró miles de seguidores en pocos meses y que convirtió en novela gráfica en 2014.

Es la autora en solitario de ocho libros traducidos a varias lenguas, entre ellos, "Nina, diario de una adolescente" (Montena, 2011), "Érase una vez la Volátil" (2016), "A calzón quitado" (2017), "El viaje" (2020), "La compañera" (2022) y, ahora, "Hoy", libro en el que deja atrás a su álter ego La Volátil.