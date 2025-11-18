Agencias

La Fiscalía investiga los ataques contra grupos armados en el sureste de Colombia que mataron a siete menores

Guardar

La Fiscalía de Colombia ha anunciado este lunes la apertura de una investigación por la operación del Ejército lanzada la semana pasada contra las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco' en el departamento del Guaviare que dejó 20 muertos, incluidos siete menores de edad.

"Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro (Municipio de Calamar, Guaviare), en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias 'Iván Mordisco' y se produjo la incautación de material de guerra de alto poder ofensivo", ha declarado el organismo en un comunicado difundido en redes sociales.

Se trata de un trámite iniciado por la Fiscalía Penal Militar y Policial con el que pretende determinar "si las acciones empleadas por los miembros de la Fuerza Pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado".

El anuncio llega en medio de la polémica desatada por el fallecimiento de niños soldados en los operativos ordenados por el Gobierno de Gustavo Petro, quien ha perdido perdón por lo sucedido, si bien ha rechazado suspender los bombardeos argumentando que "los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta (de) que así se cubrirán de riesgos militares mayores".

Este mismo lunes, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense ha precisado que son 15 los menores de edad muertos como resultado de estas operaciones desde finales del pasado agosto y la diputada de Alianza Verde en el Congreso Katherine Miranda ha anunciado que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa de Petro, Pedro Sánchez, y ha criticado la "incoherencia absoluta de este Gobierno" en declaraciones a la emisora W Radio.

"Tanto el presidente Gustavo Petro, como en su momento también el senador Iván Cepeda, decían que iban a denunciar frente al Tribunal Penal Internacional (TPI) violaciones al Derecho Internacional Humanitario porque esto era para ellos un crimen de Estado, lo que me parece inverosímil es que ahora digan que son justificados este tipo de bombardeos cuando en años anteriores lo calificaban como crimen de Estado", ha señalado en alusión a las dos mociones de censura presentadas durante el mandato de Iván Duque (2018-2022) por hechos similares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento de Canadá aprueba el presupuesto de Carney y evita unas nuevas elecciones

El Parlamento de Canadá aprueba

Cinco detenidos y un policía herido en una protesta en Bristol contra un hotel de acogida de migrantes

La policía británica arrestó a varias personas tras incidentes violentos durante manifestaciones rivales cerca de un alojamiento para extranjeros en Bristol, donde un agente resultó lesionado y las autoridades anunciaron que investigarán para identificar a los responsables del ataque

Cinco detenidos y un policía

Perú solicita a Bélgica la extradición del exjuez del Supremo Hinostroza, acusado de corrupción

Perú solicita a Bélgica la

Al menos cuatro migrantes muertos en EEUU tras volcar una embarcación en las costas de California

Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo tras el accidente cerca de San Diego, que dejó víctimas mortales y heridos. Las autoridades investigan posibles delitos de tráfico de personas, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos y la identificación de los afectados

Al menos cuatro migrantes muertos

Zelenski se reúne este martes con Sánchez y el Rey en su tercera visita a España

Zelenski se reúne este martes