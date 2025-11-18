La Audiencia Nacional envía a prisión al líder del cártel de Los Lobos detenido en Málaga y que es reclamado por Ecuador

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional de Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de Los Lobos que fue detenido el pasado domingo en Málaga y que es reclamado por Ecuador por múltiples delitos, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron el pasado domingo -- como había adelantado poco antes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa-- el arresto de 'Pipo' por agentes de la Udyco Central de la Policía Nacional.

El arresto se produjo a su llegada a Málaga procedente de Marruecos, por un delito de falsedad documental. Fuentes policiales han asegurado que 'Pipo' viajó hasta la ciudad española para visitar a unos familiares.

La detención se enmarcó en la Operación Renacer, ya que 'Pipo' había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes. Se le acusa de financiar atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias.

"La organización posee capacidad terrorista y de influencia exterior, así como habilidad para evadir la justicia internacional", apuntaron las fuentes de Interior.

El grupo Los Lobos, aliado temporalmente con Chone Killers, está vinculado a varios atentados explosivos recientes en Guayaquil, utilizando coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre y octubre de 2024-2025 se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde CRS La Roca bajo alias Negro Tulio.

FINGIÓ SU MUERTE EN LA PANDEMIA DE COVID

La Policía de Ecuador también valoró positivamente la detención de 'Pipo', recordando que había fingido su muerte en el año 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, motivo por el que cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela, y se ocultó en Europa mientras "ordenaba asesinatos en el país".

"Controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación", añadió el presidente de Ecuador.

Estados Unidos promulgó en 2024 sanciones contra 'Pipo' y el cártel que dirigía, considerado como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador, merced en parte a sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa "para impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador", según el comunicado publicado en su momento por el Departamento del Tesoro de EEUU.

Además, Los Lobos han sido señalados en Ecuador por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito. 'Pipo' cuenta también con antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.