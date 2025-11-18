Hamás rechaza la resolución sobre Gaza por no cumplir las demandas políticas y humanitarias de Palestina

El Movimiento de Resistencia Islámica --Hamás-- ha rechazado este martes la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el llamado plan de paz del Gobierno de Estados Unidos, al considerar que no está a la altura de las demandas políticas y humanitarias del pueblo palestino.

Hamás ha explicado que la resolución aprobada en Naciones Unidas no cubre especialmente las demandas de la Franja de Gaza y recuerda que el territorio palestino "ha sufrido durante dos largos años una brutal guerra de exterminio y crímenes sin precedentes cometidos por la ocupación terrorista" israelí.

"La resolución impone un mecanismo de tutela internacional sobre la Franja de Gaza, que nuestro pueblo, fuerzas y facciones rechazan", así como "un mecanismo para lograr los objetivos de la ocupación que no logró alcanzar mediante la brutal guerra de exterminio", ha explicado Hamás en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que el texto "intenta imponer nuevas realidades muy alejadas" de los "legítimos derechos" del pueblo palestino, entre ellos la autodeterminación y el establecimiento de un Estado con Jerusalén como capital.

Hamás también ha puesto de relieve que la cláusula del llamado plan de paz de Trump que incluye el desarme de la milicia palestina y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar el territorio "elimina su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación".

Hamás establece que cualquier fuerza de este tipo debe estar bajo supervisión de Naciones Unidas y en constante coordinación con las autoridades palestinas, y encargarse de vigilar el alto el fuego desde las fronteras del territorio gazatí "sin que la ocupación tenga ningún papel en ello".

El grupo palestino ha puesto también el foco en la entrega de ayuda humanitaria ya que continúa a su juicio sometida al "chantaje" y a la "politización" de Israel, que es responsable además de una "catástrofe humanitaria sin precedentes", que "exige la apertura urgente de los pasos fronterizos".

Por último, Hamás ha solicitado a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopten medidas que sí logren "justicia" para el pueblo palestino y su causa, tales como "el fin de la ocupación" y la "brutal guerra de exterminio" y la posibilidad de determinar su propio destino como Estado.