Felipe VI reafirma a Zelenski todo el apoyo español a Ucrania el tiempo que sea necesario

Madrid, 18 nov (EFE).- Felipe VI reafirmó este martes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el apoyo español a su país en todos los ámbitos, como el diplomático, financiero y militar, todo el tiempo que sea necesario, además de reiterar el respaldo al proceso de su adhesión a la Unión Europea (UE).

El rey de España recibió a Zelenski en su residencia oficial, el Palacio de la Zarzuela, con motivo de la visita a Madrid del gobernante ucraniano, que también se entrevistará con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

A la reunión con el rey también asistió el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda, así como el jefe de la Oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak.

Felipe VI reiteró el apoyo de España a Ucrania en el proceso de adhesión a la UE, un camino en el que ha realizado grandes progresos según el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado 4 de noviembre.

Zelenski, que viaja España por tercer vez desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, comenzó su agenda oficial con una visita al Congreso, a la que siguió una reunión con empresas de la defensa, y a continuación se reunirá con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno español.

Asistirán varios ministros, como los titulares de Exteriores, Economía, Defensa y de Industria y Turismo, y se firmarán varios acuerdos.

La visita a España es parte de una gira europea para recabar apoyo militar y diplomático, que comenzó el domingo en Atenas.

