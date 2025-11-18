Agencias

Facebook da a los creadores una herramienta para proteger sus 'reels' originales

Meta ha dado a los creadores de contenido una nueva herramienta para ayudarles a proteger el contenido original que comparten como 'reel' en Facebook y a detectar vídeos similares en esta red social y en Instagram para tomar acciones.

'Protección de contenido' ('Content protection') es una nueva herramienta del panel de control profesional de la aplicación de Facebook que protege de manera automática todo el contenido original que comparta el creador.

Utiliza tecnología de coincidencia, la misma que ya utiliza Meta en el Administrador de Derechos, para detectar posibles vídeos similares en Facebook e Instagram y notificar de ello al creador, para que pueda revisarlos, como explica la compañía tecnológica en un comunicado compartido en su blog.

Al detectar una coincidencia, el creador podrá permitir que el vídeo que coincide con el suyo permanezca visible para seguir su rendimiento o que deje de estarlo completamente, para reducir su distribución. También podrá optar por retirarlo de la lista de coincidencias y dejar de monitorizarlo.

Si el creador ha dado permiso a otros creadores para que usen su contenido, puede incluirlos en una lista para que al detectar las coincidencias el sistema no marque sus vídeos como sospechosos de plagio. También pueden denunciar por derechos de autor si otra cuenta ha intentado proteger su contenido original primero.

Esta herramienta requiere que los creadores se registren en ella. Funciona a nivel de móvil y su protección cubre tanto los 'reels' que publiquen una vez estén dados de alta como los que han publicado antes, aunque deben seleccionarlos de manera manual.

