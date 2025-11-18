Agencias

Expresidentes de Iberoamérica reconocen a González Urrutia como presidente de Venezuela

Miami (EE.UU.), 18 nov (EFE).- Expresidentes iberoamericanos reconocieron a Edmundo González Urrutia como el "legítimo" presidente de Venezuela y a la opositora María Corina Machado como su vicepresidente y líder de la transición democrática.

El Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), que reúne a una treintena de exmandatarios, suscribió una resolución de reconocimiento a Machado, premio Nobel de Paz 2025, en momentos en que aumenta la presión del Gobierno estadounidense de Donald Trump sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Reconocemos a María Corina Machado como la líder de la transición democrática y vicepresidenta, en virtud del mandato que igualmente ha recibido del pueblo para ejercer el liderazgo ciudadano, con vistas al restablecimiento de la democracia y del orden constitucional en Venezuela", detalla la declaración firmada por una treintena de expresidentes.

Subrayan que los venezolanos otorgaron en las elecciones de julio de 2024 "el 67,1 % de los votos válidos" a González Urrutia, frente al "30,4 % del candidato del régimen", según los resultados revisados por el Centro Carter de Estados Unidos.

En la declaración, firmada también por el exsecretario de la OEA Luis Almagro, los expresidentes exigen a Maduro "el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos".

Igualmente exhortan "a los gobiernos del hemisferio y a las organizaciones multilaterales a reconocer la legitimidad democrática de estos liderazgos y a acompañar la transición pacífica de los venezolanos hacia un gobierno constitucional".

Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el gobierno de Maduro con acciones militares en el Caribe y un discurso político más duro desde Washington.

En los últimos días, fuerzas del Comando Sur han llevado a cabo ataques contra embarcaciones que, según EE.UU., están vinculadas al narcotráfico y que habrían salido de Venezuela, elevando las tensiones en la región.

Trump ha advertido que no descarta una acción militar contra Maduro si fuera necesario, aunque también dejó abierta la posibilidad de negociaciones. EFE

