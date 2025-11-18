Exaltan a Ithier, director del Gran Combo, al Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño

San Juan, 18 nov (EFE).- Rafael Ithier, director de la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, así como Hiram Bithorn, el primer puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas, encabezaron la exaltación de la Clase 2025 del Salón de la Fama del Veterano Puertorriqueño.

Junto a estos, también fueron exaltados Julio Toro, el director técnico con la mayor cantidad de campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional -principal Liga de Puerto Rico- con 12, y el fallecido periodista Aníbal González Irizarry, según informó este martes la Procuraduría del Veterano Puertorriqueño.

Ithier y González Irizarry sirvieron en la Guerra de Corea, Bithorn hizo lo propio en la Segunda Guerra Mundial y Toro en la de Vietnam.

En un comunicado, el procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, destacó que se resaltaron las contribuciones a la sociedad de aquellos veteranos que, cumplieron honorablemente con su servicio militar, y continuaron con su ejemplo de disciplina, honor y perseverancia en la vida civil.

La ceremonia se llevó a cabo el lunes en el Capitolio de San Juan.

También se exaltó a la retirada teniente coronel Olga E. Custodio, la primera mujer hispana en completar el entrenamiento de piloto militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Sirvió como piloto instructor de aviones jet T-38, inspector de vuelo de aviones jet T-41 y piloto verificador.

Al terminar su carrera militar de 24 años, se convirtió en una de las primeras capitanas hispanas para la aerolínea American Airlines, de donde se retiró en el 2008 con 20 años de servicio y sobre 11.000 horas de vuelo acumuladas.

También se exaltaron a veteranos de las guerras de Afganistán, Irak y Kosovo.

Entre los presentes figuraron el general Fernando Fernández, gestor del Salón de la Fama; el procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman; el portavoz del Senado, Gregorio Matías, el expresidente cameral José Aponte, entre otros. EFE