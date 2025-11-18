Agencias

El Senado insta al Gobierno a informar del número actual de excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

Guardar

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado una moción del PP para instar al Gobierno a informar del número actual de delincuentes excarcelados por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Ha contado con 17 votos a favor de los 'populares' y 13 en contra de PSOE y socios.

En concreto, en la iniciativa el PP pide que el Ministerio de Igualdad de a conocer, con el auxilio de otros ministerios y/o organismos competentes, el número actual de delincuentes que han sido excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y que actualice dicha información de manera mensual.

También solicita conocer el número actual de delincuentes que han obtenido una rebaja en su condena por efecto de la ley mencionada y también actualice dicha información cada mes.

Además, apuesta por organizar un acto público de Estado "de "disculpa y reconocimiento a las miles de víctimas afectadas por los efectos negativos ya mencionados de la entrada en vigor de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual".

Por otro lado, la Comisión de Igualdad ha rechazado la moción del BNG para instar al Ejecutivo a realizar un reconocimiento, rehabilitación y dignificación de las mujeres que fueron represaliadas y confinadas en el Patronato de Protección a la Mujer en la dictadura franquista y, durante el período democrático, hasta 1985. Ha contado con cuatro votos a favor (BNG, Más Madrid y PNV), 17 en contra (PP) y nueve abstenciones (PSOE).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo viaja de Cuba a la provincia de Cáceres en 2026

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo

La brasileña Anna Muylaert presenta 'La mejor madre del mundo' en la Sección Oficial del Festival de Huelva

La cinta de Anna Muylaert, reconocida en festivales internacionales, pone el foco en el sacrificio materno en Brasil y reivindica el respaldo social necesario para mujeres como Gal, protagonista galardonada por Shirley Cruz en su papel más realista

La brasileña Anna Muylaert presenta

Colombia remarca que los menores que caen "matando" en operativos militares también cometen actos terroristas

Colombia remarca que los menores

Pediatras piden evitar la prolongación del tratamiento antibiótico más de lo estipulado para combatir las resistencias

Infobae

Macron recibe al escritor Boualem Sansal tras su liberación en Argelia tras el indulto presidencial

Macron recibe al escritor Boualem