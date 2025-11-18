Agencias

El PSOE y PNV se suman a la ley de alquileres de temporada de los socios de izquierda, a la espera de Junts

El PSOE y el PNV han decidido este martes apoyar en el Congreso la ley para regular los alquileres de temporada y habitaciones que presentaron de forma conjunta Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos y el BNG, aunque el futuro de la iniciativa sigue pendiente del voto de Junts.

Fuentes parlamentarias han confirmado que socialistas y nacionalistas vascos han apoyado el texto durante su trámite en la ponencia de la Comisión de Vivienda que se ha reunido este martes en su segunda reunión a puerta cerrada para analizar el texto legislativo. Junts, PP y Vox no han apoyado la tramitación del texto en ponencia.

El siguiente paso es que la proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones continúe su trámite parlamentario y se debata en los próximos días en la Comisión de Vivienda en el Congreso en una sesión abierta.

Desde el PSOE ensalzan que el resultado de la ponencia "es fruto del trabajo del Grupo Socialista y el Ministerio de Vivienda, de los sindicatos de inquilinas y del resto de grupos firmantes, con el objetivo de proteger a las miles de personas inquilinas" que hay en España.

El PSOE también remarca que esta ley supone un "paso fundamental" en el avance de políticas útiles en materia de Vivienda, por lo que confía en que "prime el interés general para su aprobación definitiva", puesto que con los apoyos que cuenta en la actualidad no tiene los números suficientes para aprobarse en Pleno.

