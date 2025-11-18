Agencias

El portugués João Almeida renueva con el UAE Team Emirates-XRG hasta 2028

El ciclista portugués João Almeida ha ampliado su contrato con el equipo UAE Team Emirates-XRG hasta finales de 2028, según anunció este martes la escuadra emiratí, que destaca al escalador luso como "una pieza clave" de su proyecto deportivo desde su llegada al equipo en 2022.

Almeida, de 27 años, ha sido protagonista de varios de los éxitos recientes del equipo, con victorias de etapa y podios en el Giro de Italia y la Vuelta a España, incluida una recordada conquista en L'Angliru este mismo año. Además, desempeñó un papel decisivo en los triunfos del equipo en el Tour de Francia en 2024 y 2025 como escudero de Tadej Pogacar.

La temporada 2025 fue la más completa de su trayectoria, con triunfos en la general de la Itzulia, el Tour de Romandía y el Tour de Suiza, donde sumó también tres victorias parciales. Su cosecha se amplió en la Vuelta a España, liderando al equipo hacia un histórico botín de siete triunfos de etapa y firmando la segunda plaza en la general, su mejor clasificación en una 'grande'.

"Estoy muy feliz de continuar mi camino en el UAE Team Emirates-XRG", señaló Almeida en declaraciones difundidas por el equipo. "Desde el primer día me he sentido como en casa: el entorno, la profesionalidad y la confianza que me han dado han sido claves para crecer como ciclista".

"Hemos logrado grandes resultados juntos, pero siento que aún queda mucho por venir", añadió el portugués. "Esta renovación me da la estabilidad para seguir construyendo hacia esos objetivos. Tengo grandes compañeros y un staff increíble, y estoy muy motivado para lo que viene. Estoy seguro de que seguiremos peleando por victorias en las carreras más importantes del mundo".

El UAE Team Emirates-XRG subraya que la ampliación del contrato refleja la "consistencia, inteligencia y resiliencia" de Almeida, a quien seguirá confiando el liderazgo en las grandes vueltas y en las principales pruebas por etapas de cara a 2026 y las próximas temporadas.

