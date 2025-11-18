El jamón serrano español se consolida en México, un mercado estratégico que aumentó un 62% en valor en 2024

El jamón serrano español sigue consolidando su presencia en México, un mercado que ha ido creciendo durante los últimos años, donde aumentó un 62% en valor en 2024, hasta superar los 33 millones de euros, según los datos del Consorcio del Jamón Serrano Español.

En concreto, el pasado año se exportaron un total de 2.481,37 toneladas de jamón curado al mercado mexicano, lo que supone un 45,33% más que en el año anterior. Estas cifras suponen un 4% del total de las exportaciones anuales, así como un 4,5% del volumen total.

Respecto a los últimos datos, correspondientes al mes de agosto, México ha llevado a cabo exportaciones con un valor total de 26.662.276,24 euros, con un incremento del 22,34% en relación al mismo periodo del año anterior. Además, se ha registrado un volumen de 1.921,73 toneladas durante este periodo, un 13,78% más.

En este contexto, ICEX y el consorcio han participado este año conjuntamente en Food&Wine Festival 'Un mundo de sabores', uno de los encuentros más prestigiosos del sector gastronómico internacional, que se ha celebrado en noviembre en México.

De esta forma, México se consolida como uno de los socios económicos más relevantes de España en América Latina y un destino estratégico para la diversificación del comercio exterior español fuera de la Unión Europea.

El director de marketing y promoción del Consorcio del Jamón Serrano Español, Álvaro Díaz de Liaño, ha reiterado que México es un mercado "estratégico". "Nuestro objetivo es seguir acercando al consumidor las cualidades únicas de nuestro jamón, garantizando autenticidad y excelencia. La colaboración constante con distribuidores, chefs y profesionales del sector, así como la participación en ferias y acciones promocionales, son pilares fundamentales para continuar consolidando el prestigio de nuestra marca a nivel global", ha señalado.