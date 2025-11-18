El Gobierno canadiense sobrevive con la aprobación de los presupuestos en el Parlamento

Ottawa, 17 nov (EFE).- El Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobrevivió este lunes con la aprobación de los presupuestos generales del Estado por la Cámara de los Comunes del Parlamento gracias al apoyo de un diputado de la oposición y la abstención de otros dos.

En Canadá, la votación de los presupuestos generales es considerada una cuestión de confianza, por lo que la derrota en la Cámara de los Comunes habría supuesto la caída automática del Gobierno de Carney y la disolución del Parlamento para convocar elecciones generales en el país.

Los presupuestos, los primeros de Carney desde que llegó al Gobierno, fueron aprobados con el voto favorable de 170 diputados y el voto en contra de 168. El Partido Liberal de Carney gobierna en minoría tras obtener 169 de los 343 diputados de la Cámara de los Comunes.

Contra los presupuestos votaron los diputados del Partido Conservador, el principal grupo de la oposición, y el soberanista Bloque Quebequés (BQ). Cinco diputados del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) también se opusieron, pero otros dos se abstuvieron.

Además, la única diputada del Partido Verde, Elizabeth May, apoyó con su voto al Partido Liberal.

La abstención de los dos diputados del NPD y el voto a favor de May evitaron la derrota del Gobierno de Carney y elecciones anticipadas siete meses después de las anteriores.

Carney, que fue gobernador del Banco de Canadá (2008-2013) y del Banco de Inglaterra (2013-2020), presentó a principios de noviembre sus primeros presupuestos generales como primer ministro.

La legislación aprobada este lunes por la Cámara de los Comunes está centrada en responder al cambio de las relaciones comerciales y políticas de Canadá con su vecino y principal aliado, Estados Unidos, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

Los presupuestos destinan en los próximos cinco años 280.000 millones de dólares canadienses (200.000 millones de dólares estadounidenses) a inversiones de capital en vivienda, defensa, infraestructuras, energía limpia y programas de productividad.

Carney también reducirá el gasto operativo del Gobierno y el tamaño de la administración pública, recortará los impuestos a las clases medias y creará una nueva agencia de la vivienda, llamada Build Canada Homes, para acelerar la construcción y atraer inversiones privadas.

Hasta este año, Canadá destinaba alrededor del 76 % de sus exportaciones a Estados Unidos. Pero tras la decisión de Trump de imponer a Canadá los aranceles más elevados de entre el resto de sus socios del G7, el Gobierno de Carney está impulsando políticas para aumentar el comercio internamente en el país, así como con Europa. EFE