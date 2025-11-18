Agencias

El Encuentro Iberoamericano de Agroturismo viaja de Cuba a la provincia de Cáceres en 2026

Guardar

El Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que ha celebrado su décima edición del 29 de septiembre al 5 de octubre de este año en Cuba, se celebrará el año que viene en la provincia de Cáceres, por lo que se coge el relevo de este evento internacional que reunirá a especialistas del sector turístico de toda Iberoamérica para promover modelos sostenibles, locales y comunitarios de desarrollo rural.

La cita, que se celebrará en noviembre de 2026, se presenta como una plataforma para el intercambio de experiencias entre actores institucionales, privados y comunitarios vinculados al turismo.

Para ir allanando el camino, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez, ha recibido este martes al embajador de Cuba en España, Marcelino Medina González, en una visita institucional ante la próxima celebración del citado congreso.

Cuba ha sido el país anfitrión este año y el que pasa el testigo a la provincia cacereña. Aún pendiente de cerrar detalles, sí se ha informado de que parte de las actividades de este encuentro se llevarán a cabo en Guadalupe, mientras que se están estudiando otros puntos para el desarrollo de otras actividades.

El embajador ha destacado la importancia de este congreso, "porque este turismo de naturaleza está cada vez más de moda, es sano, ecológico y, en este sentido, Cáceres tiene mucha potencialidad, además de que puede vincularlo con el patrimonio e implicar a pequeñas empresas, economías familiares".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La brasileña Anna Muylaert presenta 'La mejor madre del mundo' en la Sección Oficial del Festival de Huelva

La cinta de Anna Muylaert, reconocida en festivales internacionales, pone el foco en el sacrificio materno en Brasil y reivindica el respaldo social necesario para mujeres como Gal, protagonista galardonada por Shirley Cruz en su papel más realista

La brasileña Anna Muylaert presenta

Colombia remarca que los menores que caen "matando" en operativos militares también cometen actos terroristas

Colombia remarca que los menores

El Senado insta al Gobierno a informar del número actual de excarcelados por aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

El Senado insta al Gobierno

Pediatras piden evitar la prolongación del tratamiento antibiótico más de lo estipulado para combatir las resistencias

Infobae

Macron recibe al escritor Boualem Sansal tras su liberación en Argelia tras el indulto presidencial

Macron recibe al escritor Boualem