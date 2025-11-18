Agencias

Desalojadas más de 20 personas, cuatro de ellas heridas, en el incendio de un edificio en Arona (Tenerife)

Guardar

Más de una veintena de personas, entre ellas cuatro heridas, han sido desalojadas en la madrugada de este martes tras el incendio de un edificio de viviendas en Arona.

Los hechos se han producido poco antes de las 05.00 horas el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el incendio de una vivienda en un edificio ubicado en la calle El Coronel, en Los Cristianos.

Los heridos son tres mujeres de 86, 71 y 35 años con intoxicaciones por inhalación de humo y que fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Hospiten Sur y un hombre de 40 años, también con intoxicación por inhalación de humo, y que también fue derivado a Hospiten Sur.

Los bomberos evacuaron a 22 personas desde una cubierta del inmueble mediante una autoescala, extinguieron las llamas y ventilaron el edificio y cinco de ellas también fueron atendidas por efectivos del SUC.

Efectivos policiales aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Detenidos el presidente y el

Petro defiende el bombardeo contra las disidencias que mató a seis "niños soldado" en Guaviare

La oposición exige explicaciones tras la muerte de seis jóvenes en un operativo militar en zona selvática, mientras organismos humanitarios cuestionan la legalidad del hecho y Petro argumenta que era necesario para proteger tropas ante una amenaza inminente

Petro defiende el bombardeo contra

El jamón serrano español se consolida en México, un mercado estratégico que aumentó un 62% en valor en 2024

El jamón serrano español se

Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

Netanyahu aplaude la resolución del

Japón y China finalizan una "tensa" reunión en Pekín sobre su última crisis diplomática

Japón y China finalizan una