Agencias

Compromís exige a Interior que la Policía actúe "a la primera bandera o grito fascista" en concentraciones por el 20N

Guardar

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha exigido al Ministerio del Interior que la Policía actúe "a la primera bandera, el primer grito o el primer saludo fascista" que se produzca en las concentraciones que puedan darse coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco.

En una rueda de prensa este martes en el Congreso, Ibáñez ha admitido que es "complejo desde el punto de vista del equilibrio constitucional" prohibir la autorización para realizar concentraciones. "Pero en un país donde hay Policía infiltrada en los sindicatos de vivienda o el movimiento ecologista, creo que será fácil poder detectarlo", ha deslizado.

En todo caso, ha indicado que cuando se sepa que la autorización la solicita un grupo de extrema derecha, la Policía debe actuar a la mínima. "Es muy sencillo que en la primera bandera fascista, que en el primer grito o en el primer brazo levantado, la policía actúe reprimiendo el fascismo en nuestras calles", ha reclamado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desalojadas más de 20 personas, cuatro de ellas heridas, en el incendio de un edificio en Arona (Tenerife)

Desalojadas más de 20 personas,

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Detenidos el presidente y el

Petro defiende el bombardeo contra las disidencias que mató a seis "niños soldado" en Guaviare

La oposición exige explicaciones tras la muerte de seis jóvenes en un operativo militar en zona selvática, mientras organismos humanitarios cuestionan la legalidad del hecho y Petro argumenta que era necesario para proteger tropas ante una amenaza inminente

Petro defiende el bombardeo contra

El jamón serrano español se consolida en México, un mercado estratégico que aumentó un 62% en valor en 2024

El jamón serrano español se

Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

Netanyahu aplaude la resolución del