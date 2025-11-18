Alfaro asegura que el partido de Paraguay ante México será un "desafío" para superarse

Asunción, 17 nov (EFE).- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, aseguró este lunes desde Estados Unidos que el partido amistoso que enfrentarán el martes ante su similar de México será un "desafío" para superarse en su camino de preparación al Mundial de 2026.

"(México) siempre es una selección del desafío", afirmó Alfaro en una conferencia de prensa desde la ciudad de San Antonio, en Estados Unidos, donde enfrentará a 'el Tri' en el estadio de Alamodone.

"En ese sentido, está siempre esa meta de superarse y esa meta de nivel de exigencia alto que siempre tiene México", añadió el entrenador de la Albirroja, que viene de perder el sábado ante la selección de Estados Unidos por 2-1, en el que fue su tercer partido amistoso previo al Mundial.

Sobre su rival del martes, dijo que tiene "un técnico de mucha jerarquía", en referencia al seleccionador Javier Aguirre, quien es uno de los nominados a Mejor Técnico del 'The Best FIFA Football Awards 2025'.

Asimismo, subrayó que la selección mexicana posee "muy buenas capacidades" desde el punto de vista técnico.

Por otro lado, Alfaro destacó que México "tiene un fútbol local que es muy poderoso", con equipos competitivos, por lo que, según analizó, existe "muy poco éxodo de jugadores mexicanos hacia Europa", una cuestión que -dijo- "habla de la fortaleza de la liga".

El técnico insistió que, aunque siempre se aspiran victorias en todos los partidos, incluso en los amistosos, los que "hay que ganar" son los jugados en el Mundial.

"Todos los partidos se quieren ganar, pero los que son importantes son los que se juegan en la Copa del Mundo, ahí no se puede fallar", agregó.

Alfaro indicó que prescindirá del defensor Junior Alonso, del Atlético Mineiro, y de su colega Gustavo Gómez, del Palmeiras, para "preservar su condición física", pues ambos tienen previstos partidos con sus respectivos equipos en las finales de las copas Sudamericana y Libertadores.

Tampoco jugará ante México el defensa Omar Alderete, quien fue expulsado en el tramo final del amistoso contra Estados Unidos; el mediocampista del canadiense Vancouver Whitecaps Andrés Cubas, quién no pudo ingresar al país norteamericano por trámites de su visado; y Hugo Cuenca, del italiano Genoa, debido a "un problema de fatiga muscular".

La selección de Paraguay no ha conseguido victorias en los partidos amistosos de fogueo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además de la derrota contra Estados Unidos, cayó por 2-0 frente a Corea del Sur y empató por 2-2 ante Japón.