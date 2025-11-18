Alcaraz no jugará la Copa Davis

Bolonia (Italia), 18 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, no participará en la Copa Davis debido un edema en el isquiotibial derecho que sufrió durante su participación en la Copa de Maestros.

"Carlos Alcaraz no podrá formar parte la Selección Española de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia a partir del próximo jueves, a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín", informó la Real Federación Español de Tenis (RFET).

El número 1 del mundo regresará este mismo martes a España, por lo que el equipo que capitanea David Ferrer lo formarán solo 4 integrantes: Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", declaró Alcaraz.

Alcaraz llegó el lunes a Bolonia para unirse al resto de la expedición que capitanea David Ferrer y se sometió a unos controles que evidenciaron un edema en el isquio derecho. Su entrenamiento del martes quedó cancelado a la espera de poder valorar su presencia a partir del miércoles, descartada horas después.

De esta manera, pone fin a una temporada con dos grandes, Roland Garros y Estados Unidos, y apenas 9 derrotas en 80 partidos.

El murciano disputó el segundo set de la final de la Copa de Maestros con un vendaje en su pierna derecha, en un duelo que acabó perdiendo ante el italiano Jannik Sinner.

Los integrantes del equipo español comparecerán en rueda de prensa (15.30 CET), justo antes de que comience la competición oficial con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica.

España y la República Checa se enfrentarán el jueves a partir de las 10.00 CET, con Pablo Carreño como posible alternativa en el segundo partido de individuales.

España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España.

La mejor victoria checa, en la final del torneo de 2012, en la que Tomas Berdych, actual campeón de los checos, cayó ante Ferrer, con un 3-2 definitivo.

Bolonia (Italia), 18 nov (EFE).- Cuando Carlos Alcaraz llegó el lunes a Bolonia en furgoneta desde Turín, navegaba entre dudas por las molestias en el isquio de la pierna derecha. Los exámenes médicos desvelaron un edema que le impidió ponerse a disposición para la Copa Davis y, tras solo unas horas en la ciudad que acoge el torneo, emprendió regreso a casa.

Desde que pidió asistencia médica en la final de la Copa de Maestros de Turín, las alarmas no se apagaron alrededor del murciano, número 1 del año 2025 tras una temporada espectacular en la que conquistó dos grandes (Roland Garros y Estados Unidos), se hizo con otros seis títulos (Róterdam, Montecarlo, Roma, Queen's, Cincinnati y Tokio) y apenas perdió 9 partidos.

Reconoció tras la final que perdió ante Sinner que sintió molestias, pero no lo suficientemente preocupantes para dejar de jugar o no viajar a Bolonia para formar parte de la selección española, algo que le hacía especial ilusión y más para un torneo que no atesora en su palmarés.

Sin embargo, lo que hace apenas unos días parecía algo idílico, tornó en desilusión para el mejor tenista español. Porque perdió la final de la Copa de Maestros. Con molestias. Y porque después de unas pocas horas complicadas en Bolonia, tuvo que volver "dolido a casa".

Fueron horas extrañas en Bolonia. Llegó en una furgoneta blanca desde Turín. Directamente fue a hacerse las pruebas con la esperanza de poder descartar una dolencia que le apartara del torneo. En un primer momento, tal y como pudo saber EFE, se valoró como una sobrecarga muscular y solo se tomó la precaución de anular su entrenamiento del martes. Se iba a seguir su evolución día a día.

Las sensaciones, aunque no buenas, eran al menos esperanzadoras. Hasta que el martes, apenas 15 horas después de su llegada a Bolonia, anunció que no podría jugar. Que las molestias eran en realidad un edema. Y que había riesgo, en caso de que saltara a la pista, de que se rompiese. Cambio de rumbo tras la decisión inicial.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la ''Ensaladera'. Me voy dolido a casa", declaró Alcaraz en redes sociales.

David Ferrer, capitán de la selección española, no podrá contar entonces con su mejor baza. Jaume Munar pasa a ser el número 1 de la 'Armada', lo que abre las puertas a Pablo Carreño por un puesto en un partido de individuales. Ambos, junto a Pedro Martínez, que podría ser clave en dobles, fueron los héroes de Marbella, cuando consiguieron la clasificación a la Final a 8 tras una histórica remontada a Dinamarca.

Alcaraz, liberado de compromisos deportivos pese a sus esfuerzos por participar, comienza su recuperación, con la mira puesta en el próximo Abierto de Australia, el único de los grandes que le falta.

Bolonia (Italia), 18 nov (EFE).- David Ferrer, capitán de la selección española de la Copa Davis, reconoció este martes que la baja de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, hace que su equipo se resienta, pero indicó que mantiene la confianza en los suyos para "hacer algo bueno".

"Estoy muy contento con el trabajo de esta semana. Aunque obviamente estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará. Pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana", declaró en la rueda de prensa oficial de la 'Armada' en Bolonia.

El número 1 del mundo causó baja este martes debido a un edema en el isquiotibial de su muslo derecho, lesión sufrida durante su participación en la Copa de Maestros.

"Después del partido de Sinner me enteré de sus molestias. Cuando llegó a Bolonia fueron a hacer una resonancia. Después hablé con los doctores y decidimos entre todos que era arriesgado jugar esta semana", comentó.

"No tenía preparado nada diferente por si causaba baja. Confiábamos en que pudiera estar. Cuando vino ayer pintaba bien. Después las cosas cambiaron. Eramos 5 y ahora somos 4", añadió.

El capitán español aseguró que Alcaraz "corría mucho riesgo"

"El tema médico manda. Nos resentimos, lo sabemos. Pero si estamos en la Final a 8 es gracias a ellos (el resto del equipo) y vamos a competir. Aceptamos que no tenemos a Carlos. Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno", apuntó.

Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez lograron en Marbella la mayor remontada de España en la Copa Davis. Al equipo se sumó Marcel Granollers, especialista en dobles y campeón de este torneo, al igual que Carreño.

"Los jugadores lo consiguieron en Marbella, si estamos aquí es por su compromiso y su manera de competir. La Davis ya la han ganado Pablo y Marcel. Pablo ha vuelto del infierno de la lesión. Estos jugadores con experiencia controlan los partidos. Marcel es otro jugador diferente. Este año ha ganado dos grandes. Es el líder del equipo. Lo veo diferente al año pasado. Le dejaremos la eliminatoria 1-1 y que se encargue...", finalizó entre risas.

España, ya sin Alcaraz, debutará el jueves ante República Checa, a partir de las 10.00 CET.