Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 18 de noviembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106

-- 12.30 horas. PIB de Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. Evolución de la recaudación por impuestos ambientales en España, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/recaudacion-impuestos-ambientales-espana-datos-graficos/475

