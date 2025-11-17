Agencias

Tusk denuncia un sabotaje contra el sistema ferroviario de Polonia tras la explosión de una vía

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este lunes un sabotaje contra el sistema ferroviario del país, después de que se haya registrado una explosión en la vía que conecta la capital, Varsovia, con Lublin.

Tusk ha escrito en su cuenta de X que "lamentablemente, se confirmaron los peores temores" y "se produjo un acto de sabotaje en la línea férrea Varsovia-Lublin, a la altura del pueblo de Mika", tal y como ya sospechó en la víspera, después de que se confirmara que un tramo de vía había sido dañado.

"Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin", ha detallado el primer ministro polaco.

Las autoridades polacas ya incidieron este domingo en que podría tratarse de un sabotaje, aunque evitaron por el momento responsabilizar a Rusia de lo ocurrido. El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, declaró que Moscú "no es tiene tanto poder" como para creer que está detrás de "cada situación de este tipo".

El incidente se produjo sobre las 7:39, hora local, según comunicó la Policía en sus redes sociales, después de que un maquinista informara de "irregularidades" en la red ferroviaria cerca de la localidad de Zyczyn y de la estación de Mika.

Dos pasajeros y varios miembros de la tripulación se encontraban a bordo del tren en el momento del incidente, si bien no hubo heridos. El tráfico ferroviario continúo rodando en las vías adyacentes.

