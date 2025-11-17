Agencias

Trump afirma que "probablemente" hablará con Maduro "en algún momento"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que "probablemente" hablará "en algún momento" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque no ha descartado el empleo de la fuerza militar contra el país latinoamericano.

"Sí. Probablemente hablaré con él", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Más tarde ha indicado que hablará con Maduro "en algún momento".

"Ha hecho un daño tremendo a nuestro país", ha indicado Trump, que ha respondido a si Maduro podría seguir en algún caso en el poder: es una "cuestión complicada".

En cuanto al posible envío de tropas a Venezuela, Trump ha apuntado que no "descarta nada" y ha insistido en que Caracas "ha lanzado a cientos de miles de personas desde sus cárceles a nuestro país". "No estoy enamorado de quienes gobiernan en Venezuela. Amo a la gente de Venezuela", ha remachado.

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe oficialmente para combatir el narcotráfico. En los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas en las últimas semanas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

EuropaPress

