Rusia aboga por una cumbre entre Putin y Trump pero matiza que "es difícil" saber cuándo será viable

El Kremlin ha expresado este lunes su esperanza de que pueda salir adelante una nueva cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, si bien ha afirmado que "es difícil predecir cuándo se darán las condiciones" para ello, después de la cancelación de un encuentro previsto en Hungría.

"Es difícil predecir cuándo se darán las condiciones. Sin embargo, todos estamos interesados en que estas condiciones se den cuanto antes", ha sostenido el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Washington y Moscú han declarado "en repetidas ocasiones" que "cualquier cumbre debe ser productiva".

"Una cumbre productiva requiere una preparación meticulosa y exhaustiva", ha explicado, antes de hacer hincapié en que, una vez se finalicen estas labores y se den las condiciones, Rusia "espera que (la cumbre entre Putin y Trump) tenga lugar", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Las palabras de Peskov han llegado días después de que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, afirmara que Moscú sigue abierto a la idea de esta cumbre, siempre y cuando se fundamente en los "resultados" de la reunión mantenida en agosto entre ambos mandatarios en el estado estadounidense de Alaska.

Por otra parte, el portavoz del Kremlin ha señalado que los contactos con Ucrania para continuar con los intercambios de presos continúan, si bien no ha dado detalles sobre un posible encuentro entre las delegaciones de ambos países. "Hay contactos a nivel de expertos sobre el intercambio de presos, las discusiones siguen en marcha", ha zanjado.

Las autoridades de Rusia y Ucrania han llegado a cabo varios intercambios de prisioneros y entregas de cadáveres de militares muertos en combate. Kiev anunció el sábado un nuevo acuerdo con Moscú para el intercambio de 1.200 prisioneros por bando, sin que el Gobierno ruso se haya pronunciado al respecto.