Roborock se anticipa al Black Friday con descuentos de hasta 600 euros en El Corte Inglés

La compañía de robótica de limpieza Roborock ha anunciado que amplía su campaña de Black Friday, ofreciendo desde este lunes y hasta el próximo 30 de noviembre descuentos exclusivos de hasta 600 euros en algunos de sus modelos más avanzados, disponibles en El Corte Inglés.

Entre los dispositivos destacados se encuentran el S8 MaxV Ultra, el QR 598 (QV 35A) y el Q7 TF (Q7 M5+), una cuidada selección de robots aspiradores que combinan tecnología inteligente, gran potencia y máxima autonomía, con el objetivo de ofrecer a los usuarios "una experiencia de limpieza más eficiente y cómoda en el hogar".

REBAJA DE 600 EUROS EN EL ROBOROCK S8 MAXV ULTRA

El Roborock S8 MaxV Ultra, que representa la gama más avanzada de la marca del año 2024, está disponible al precio más bajo de toda su historia, 699 euros, con un descuento de 600 euros desde su precio original de 1.299 euros. Este producto destaca por su exclusivo cepillo lateral FlexiArm Design, una innovación patentada que lo diferencia del resto de modelos.

Combina una potencia de succión líder de 10.000 pascales (Pa) con el sistema de fregado inteligente VibraRise 3.0, cuyos cepillos y mopa se elevan automáticamente hasta 20mm para optimizar la limpieza sin dejar residuos. Su base RockDock Ultra 8 en 1 automatiza el mantenimiento con funciones de vaciado, autolimpieza, recarga de agua y carga inteligente un 30 por ciento más rápida.

Además, integra la tecnología Reactive AI 2.0 y DirTect, que le permite reconocer obstáculos y tipos de suciedad para ajustar la limpieza en tiempo real, así como el asistente de voz 'Hello Rocky', que permite un control intuitivo y manos libres.

QR 598 (QV 35A): INNOVACIÓN A UN PRECIO REDUCIDO

El Roborock QR 598, también llamado QV 35A, es otro de los dispositivos que se podrán conseguir rebajados hasta el 30 de noviembre, disponible en El Corte Inglés por 349 euros, un 42 por ciento por debajo de su precio habitual (599 euros). Con una succión de 8.000 Pa y un cepillo antienredos, este robot elimina el polvo y el pelo en todo tipo de suelos.

Su sistema de fregado con doble mopa giratoria alcanza hasta 200 revoluciones por minuto (rpm), adaptándose a cada superficie gracias a sus 30 niveles de flujo de agua y a la elevación automática de 10 milímetros que protege las alfombras. La base multifunción automatiza tareas como el lavado y secado de mopas, el autovaciado del polvo y el llenado del agua, ofreciendo hasta siete semanas de uso sin mantenimiento.

Asimismo, incorpora un sistema de filtración SGS que elimina el 99,9% del polvo, mientras que su navegación LiDAR PreciSense crea mapas 3D precisos y evita obstáculos mediante la tecnología Reactive Tech. Los usuarios también podrán aprovechar su función SmartPlan, que optimiza la limpieza según cada habitación, y controlar rutinas u horarios desde la app.

ROBOROCK Q7 TF+ (Q7 M5+) DISPONIBLE POR 199 EUROS

Por último, el Roborock Q7 TF+ (Q7 M5+) está disponible hasta el 30 de noviembre por 199 euros, lo que supone una rebaja del 33 por ciento respecto a su precio original de (299 euros). Este dispositivo cuenta con un sistema HyperForce de 10.000 Pa, que proporciona una succión profunda capaz de eliminar residuos incrustados incluso en alfombras gruesas.

Gracias a su doble tecnología antienredos, tanto en el cepillo principal como en el lateral, mantiene un rendimiento constante sin interrupciones, mientras que su fregado con control de agua ajustable permite adaptarse con precisión a cada superficie, mapeada previamente por el sistema de navegación PreciSense LiDAR.

Además, la base de autovaciado permite olvidarse del mantenimiento durante semanas, mientras que su batería de larga duración cubre amplias superficies sin recargas frecuentes. Todo se controla desde la app de Roborock, que ofrece rutinas personalizadas y gestión completa del hogar. En conjunto, este modelo prioriza la fuerza, autonomía y simplicidad en un producto que se ubica por precio en la gama de entrada.