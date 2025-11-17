Agencias

Mueren en un tiroteo dos familiares portugueses en Montijo, cerca de Lisboa

Un tiroteo en la localidad portuguesa de Montijo, en el área metropolitana de Lisboa, ha acabado este domingo con la vida de dos hombres, familiares entre sí, que no han podido ser reanimados a su llegada al hospital.

El tiroteo habría sido ejecutado por otro varón "que se cree que tiene una relación laboral con las víctimas", según ha indicado una fuente del Comando Territorial de Setúbal de la Guardia Nacional Republicana de Portugal a la agencia Lusa.

La misma fuente ha señalado que aún se está llevando a cabo la identificación de las víctimas, por lo que no se ha podido precisar todavía el grado de parentesco entre ambas.

Tras el tiroteo, ocurrido alrededor de las 20.00 (hora local, 21.00 hora española), los dos hombres alcanzados "han sido trasladados al hospital de Barreiro", ciudad cercana a Montijo, 45 minutos más tarde. Ha sido allí donde se ha declarado su muerte tras las labores de reanimación que han comenzado mientras eran trasladados al centro hospitalario.

