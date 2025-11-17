Agencias

Montero se compromete con las CCAA a presentar un nuevo modelo de financiación en los próximos dos meses

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

Así lo han adelantado los consejeros que han estado presentes en la reunión de este lunes en el Ministerio de Hacienda, donde algunos dirigentes 'populares' se han quejado de que Montero ha hablado de combinar la multilateralidad con la bilateralidad.

