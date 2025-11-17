Ministro de Economía de Argentina felicita a Kast por disputar la segunda vuelta en Chile

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, felicitó este lunes al candidato de la ultraderecha chilena José Antonio Kast por el resultado obtenido en las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, que le permitirán disputar el próximo 14 de diciembre la segunda vuelta electoral frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara.

"Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. A empujar con todo en el balotaje, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región", escribió Caputo en la red social X, sumándose así a las voces internacionales que saludaron el avance del dirigente chileno.

El mensaje también reafirmó las afinidades ideológicas entre el Gobierno de Javier Milei y los representantes de la ultraderecha chilena.

Al apoyo del ministro se sumó José Luis Daza, viceministro de Economía, nacido en Buenos Aires pero de nacionalidad chilena, excolaborador del equipo de Kast en la elección presidencial de Chile de 2021.

De acuerdo con los resultados del Servicio Electoral chileno, la exministra de Trabajo del actual presidente Gabriel Boric, obtuvo casi un 27 % de los votos, mientras que el líder del Partido Republicano un 23,9 %.

El candidato populista Franco Parisi sorprendió al ubicarse en tercera posición, con el 19,63 % de los votos, mientras que el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cercano a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Milei, quedó en cuarto lugar.

Kaiser, al que algunas encuestas colocaron erróneamente como favorito de la derecha para pasar a la segunda vuelta, anunció este domingo que pedirá al 13,9 % de los chilenos que le votaron que sufraguen en favor de Kast.

La jornada electoral de este domingo también certificó la derrota de la coalición de la derecha tradicional, liderada por la ultraconservadora Evelyn Matthei, cuyo mensaje no logró convencer a los votantes en las regiones del norte y del sur del país.

Kast compareció ante los medios, tras conocerse los resultados, con la convicción de que "a la tercera va la vencida", en alusión a sus dos derrotas presidenciales previas, la última en 2021 ante el actual presidente, quien entregará el poder a su sucesor el 11 de marzo de 2026.

Jara celebró la primera victoria en una primera vuelta para una candidata del Partido Comunista, aunque por un margen muy estrecho y lejos de lo que anticipaban las encuestas. Aun así, adoptó un tono optimista, hizo guiños a la derecha tradicional y a Parisi, y prometió “trabajar duro” para evitar el regreso de los “tiempos oscuros” de la dictadura, elogiada en campaña por Kaiser y Kast.