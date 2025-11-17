EL Supremo da otro paso hacia la ejecución de la pena dictada contra Bolsonaro

Brasilia, 17 nov (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil publicó este lunes el acta de la audiencia en que rechazó las apelaciones contra la condena a 27 años dictada contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo y dio así otro paso hacia la ejecución de la pena.

El análisis de los recursos acabó el pasado viernes y tras, la difusión del acta, el próximo paso del trámite será la publicación de un documento en el que será oficializada la sentencia, que fue dictada el pasado 11 de septiembre.

Después de eso, la defensa del líder de la ultraderecha podría intentar otra apelación, aunque a sabiendas de que pudiera ser negada de oficio.

Es un tipo de recurso que se permite cuando una sentencia es dictada por solo un voto de diferencia, pero en el caso de Bolsonaro el resultado fue 4-1 por su culpabilidad y condena, con lo cual esa posible apelación podría ser archivada sin siquiera ser analizada.

Bolsonaro fue hallado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la investidura del actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de octubre de 2022.

Ese complot, que Bolsonaro niega, habría tenido como corolario el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de ultraderecha intentaron llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula, quien había asumido una semana antes.

Una vez que concluyan todos los trámites, que en medios jurídicos se calcula que ocurrirá hacia fines de este mes, la Primera Sala del Supremo deberá ordenar la ejecución de la pena y decidir el lugar de reclusión, el cual se presume que será el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde el exmandatario tiene su residencia.

Bolsonaro está en prisión domiciliaria, en su casa de la capital, desde agosto pasado, después de que el tribunal entendió que había violado una serie de medidas cautelares dictadas en el marco del proceso.