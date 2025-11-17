Agencias

El opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary firma su primer nombramiento tras autoproclamarse presidente electo

El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary ha firmado este lunes su primer nombramiento tras autoproclamarse presidente electo de Camerún y diez días después de que Paul Biya tomara posesión como jefe de Estado para su octavo mandato al frente del país africano, en el marco de la crisis política.

Tchiroma Bakary ha decidido nombra a la abogada Alice Nkom como "portavoz oficial del presidente electo de la República de Camerún", cargo en el que "está autorizada a hablar en nombre del presidente electo, a representar sus posturas en los ámbitos institucional, diplomático y mediático, y a coordinar las comunicaciones de la Presidencia".

"El presente nombramiento surte efecto a partir de la fecha de su firma. Se comunicará a los socios nacionales e internacionales por los canales pertinentes", reza el decreto en el que dice que tiene "en cuenta la voluntad soberana" expresada en las urnas y "la manipulación institucional que impide la expresión plena y libre de esta soberanía".

Tras el anuncio, Nkom ha considerado que "hoy se abre un nuevo capítulo" para el país porque Tchiroma Bakary le ha "encomendado la responsabilidad de ser portavoz de la Presidencia electa". "He aceptado con respeto, seriedad y un profundo sentido del deber. Esta misión no es de una sola mujer. Pertenece al pueblo camerunés, a su voluntad soberana, a su deseo de recuperar el control de su destino", ha declarado.

Por ello, se ha comprometido a "portar fielmente la voz del presidente electo, compartir su visión con claridad, defender la verdad con coherencia, servir con lealtad a cada camerunés y camerunesa". "Con humildad y determinación participo en esta etapa decisiva para apoyar el cambio que el pueblo espera y merece", ha añadido, según recoge el portal de noticias Mimi Mefo Info.

