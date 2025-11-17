El Joventut-Hapoel Holón israelí se disputará a puerta cerrada

Barcelona, 17 nov (EFE).- El partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones de baloncesto entre el Joventut Badalona y el Hapoel Holon israelí del miércoles 19 de noviembre se disputará a puerta cerrada, según ha anunciado este lunes el club verdinegro.

En un comunicado, la Penya asegura que ha tomado esta "medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club" siguiendo "las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto" para "garantizar la seguridad" de los aficionados.

La 'Plataforma Badalona contra el genocidi' (Plataforma Badalona contra el genocidio), formada por 25 entidades de la ciudad, ha convocado una concentración de protesta delante del Palau Olímpic de Badalona el próximo 19 de noviembre a las 19:00h, una hora y 45 minutos antes del inicio del encuentro.

Esta plataforma se sumó de este modo a la petición pública de los grupos de animación del Joventut, La Cantonada CJB y Dimonis Verds i Negres, dirigida al club, a la FIBA y a la Federación Española de Baloncesto para suspender el encuentro.

El encuentro entre el Joventut y el Hapoel Holón ha sido declarado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, lo que obligaba al Joventut a adoptar medidas de seguridad adicionales y el club verdinegro ha optado por disputar el partido a puerta cerrada, como ya sucedió en octubre con los partidos del Baxi Manresa, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife contra otros equipos de Israel.

Asimismo, este encuentro se celebrará un día después del partido amistoso que las selecciones masculinas de fútbol de Cataluña y Palestina disputarán este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Badalona (Barcelona), 17 nov (EFE).- Veinticinco entidades propalestinas de Badalona, agrupadas bajo la 'Plataforma Badalona contra el genocidio' y la 'Coalición Basta de Complicidad con Israel', han exigido la suspensión del Joventut-Hapopel Holon israelí, de la quinta jornada de la Liga de Campeones, que se disputará este miércoles en el Pabellón Olímpico de la ciudad catalana.

"Reclamamos un deporte que ponga en el centro la vida y la justicia, y sabemos que muchas jugadoras sienten lo mismo, sabemos que muchos jugadores han expresado su solidaridad. Lo que necesitamos es que las competiciones también respeten este llamamiento, respeten al pueblo palestino y dejen de anteponer unos intereses que solo responden a las grandes marcas", ha exigido la portavoz de la Coalición Basta de Complicidad con Israel, Alys Samson.

Las entidades han expresado este lunes sus demandas ante el Pabellón Olímpico de Badalona, donde se disputará un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y que finalmente se jugará a puerta cerrada, tal como se ha confirmado este lunes.

A pesar de esta decisión, las plataformas han confirmado una manifestación pacífica prevista para el miércoles a las 19:00 horas, abierta a toda la ciudadanía, con el objetivo de exigir "la exclusión de equipos israelíes de todas las competiciones deportivas".

"No es un partido más, sino que es un partido para lavar la imagen de Israel con el deporte. No puede ser que a Israel se le permita participar en eventos deportivos internacionales mientras ha asesinado a tantos deportistas", ha denunciado la portavoz de la Plataforma Badalona contra el genocidio, Ximena Silva.

Silva ha recordado que, tras la invasión rusa de Ucrania, "la reacción fue inmediata", mientras que Samson ha lamentado que "con Israel no se está actuando de la misma forma, pese a que expertos hablan de más de 600.000 personas palestinas asesinadas".

Las organizaciones convocantes han asegurado que su movilización continuará "hasta lograr el objetivo", y no descartan extender sus protestas al partido de la jornada 20 de la Euroliga, en el que el Barça recibirá el 6 de enero en el Palau Blaugrana al Maccabi Tel-Aviv.