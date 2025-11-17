Agencias

Al menos tres muertos y diez heridos en ataques rusos contra Balaklia, en el este de Ucrania

Guardar

Al menos tres personas han muerto y otras diez han resultado heridas, incluidas tres niños, a consecuencia de un ataque con misiles efectuado este lunes por el Ejército ruso en Balaklia, en el este de Ucrania, han denunciado las autoridades locales.

El jefe de la Administración militar de esta localidad situada en la provincia de Járkov, Vitali Karabanov, ha confirmado la cifra en su canal de Telegram, si bien ha indicado que se trata de información preliminar puesto que los equipos médicos y de emergencias continúan trabajando en las zonas afectadas.

Asimismo ha señalado que hasta el momento hay diez heridos, entre ellos menores "nacidos en 2011, 2007 y 2010", mientras que el total de víctimas incluye nueve personas hospitalizadas. "Todas están recibiendo el tratamiento necesario", ha asegurado, lamentando que "siguen llegando llamadas" sobre posibles nuevos afectados.

El ataque ha tenido lugar poco antes de las 1.49 horas de este lunes (hora local, 00.49 en España peninsular y Baleares), cuando Karabanov ha denunciado en la misma plataforma que "el enemigo lanzó dos ataques con misiles contra el centro de la ciudad de Balaklia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La policía de Río de Janeiro justifica el operativo que dejó más de 120 muertos por ser un "escenario bélico"

El operativo, en el que participaron unos 2.500 agentes y dejó 121 muertos, generó un inédito debate en Brasil por el uso de la fuerza policial, mientras aumenta la presión política y judicial para limitar la letalidad en futuras intervenciones

La policía de Río de

Petro pide perdón por la muerte de siete niños reclutados por grupos armados en el ataque en Guaviare

Petro pide perdón por la

Trump cambia de postura y pide a los republicanos que aprueben la desclasificiación de los archivos de Epstein

Trump cambia de postura y

China insta a EEUU a abordar las cuestiones relacionadas con Taiwán con "máxima prudencia"

Funcionarios del gigante asiático calificaron la reciente aprobación estadounidense de armamento para Taipei como una “grave amenaza” a la paz regional, exigieron a Washington respetar los acuerdos históricos y alertaron sobre posibles represalias ante futuras acciones similares

China insta a EEUU a

Los ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

Los ecuatorianos rechazan las cuatro