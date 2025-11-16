Rescatado en helicóptero un ciclista de 55 años que yacía inconsciente en el Parque Natural del Gorbeia en Álava

Un ciclista de 55 años ha sido rescatado este domingo en la pista forestal Altube de la parte alavesa del Parque Natural del Gorbeia tras sufrir una caída y quedar inconsciente. Un helicóptero ha trasladado a la víctima hasta otro punto de evacuación en el que esperaba el helicóptero de Osakidetza, que ha trasladado al herido a un hospital.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el suceso ha tenido lugar sobre las 14.15 horas de este domingo, cuando una montañera que transitaba a pie por la zona ha alertado al 112 se ha encontrado un ciclista accidentado e inconsciente en el suelo.

Al parecer, el cicloturista había resultado herido tras sufrir una caída mientras estaba realizando la senda Altube, una ruta por una pista forestal que discurre entre hayedos y que parte desde el Centro de Interpretación de Gorbeia sito en la zona de Sarria (Álava).

Al lugar se han desplazado los servicios de emergencias, entre ellos, un recurso de bomberos y varios recursos sanitarios, para asistir a la víctima.

Finalmente, un helicóptero de la Ertzaintza con efectivos de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) ha realizado el rescate y evacuación del cicloturista, un varón de 55 años, a una zona de evacuación, donde esperaba la aeronave de Osakidetza que ha realizado el traslado definitivo de la víctima a un centro hospitalario.