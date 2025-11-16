Agencias

Rescatado en helicóptero un ciclista de 55 años que yacía inconsciente en el Parque Natural del Gorbeia en Álava

Guardar

Un ciclista de 55 años ha sido rescatado este domingo en la pista forestal Altube de la parte alavesa del Parque Natural del Gorbeia tras sufrir una caída y quedar inconsciente. Un helicóptero ha trasladado a la víctima hasta otro punto de evacuación en el que esperaba el helicóptero de Osakidetza, que ha trasladado al herido a un hospital.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el suceso ha tenido lugar sobre las 14.15 horas de este domingo, cuando una montañera que transitaba a pie por la zona ha alertado al 112 se ha encontrado un ciclista accidentado e inconsciente en el suelo.

Al parecer, el cicloturista había resultado herido tras sufrir una caída mientras estaba realizando la senda Altube, una ruta por una pista forestal que discurre entre hayedos y que parte desde el Centro de Interpretación de Gorbeia sito en la zona de Sarria (Álava).

Al lugar se han desplazado los servicios de emergencias, entre ellos, un recurso de bomberos y varios recursos sanitarios, para asistir a la víctima.

Finalmente, un helicóptero de la Ertzaintza con efectivos de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) ha realizado el rescate y evacuación del cicloturista, un varón de 55 años, a una zona de evacuación, donde esperaba la aeronave de Osakidetza que ha realizado el traslado definitivo de la víctima a un centro hospitalario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

IU pide al Gobierno presión para que se respeten los DDHH en Marruecos y tacha de "dictadura" la monarquía de Mohamed VI

Izquierda Unida exige explicaciones al Ejecutivo español sobre su actuación ante represión, arrestos masivos y vulneraciones de derechos fundamentales en Marruecos, advirtiendo sobre el uso político de la migración y reclamando respaldo para presos políticos rifeños y el pueblo saharaui

IU pide al Gobierno presión

Al menos 40 muertos tras un derrumbe en una mina de República Democrática del Congo

Al menos 40 muertos tras

La ONT elabora una estrategia para seguir aumentando la cantidad de donantes de órganos

Autoridades sanitarias presentaron un plan que busca elevar la tasa de cirugías de órganos en el país mediante nuevos protocolos, iniciativas específicas y medidas de profesionalización, con el objetivo de alcanzar cifras récord en el periodo 2026-2030

Infobae

España y Francia lideran una propuesta para imponer una tasa a los vuelos de lujo

España y Francia lideran una

El Frente Polisario achaca el "cambio radical" de España hacia el Sáhara Occidental al "chantaje" de Marruecos

El delegado del Polisario en Madrid denuncia presiones de Rabat sobre gobiernos europeos para favorecer su plan y critica la ausencia de consulta al pueblo saharaui sobre los recursos, en pleno aniversario del acuerdo tripartito de 1975

El Frente Polisario achaca el