Médicos palestinos denuncian la muerte de un joven por disparos del Ejército israelí en Cisjordania

Médicos palestinos han denunciado la muerte de un joven de 19 años por disparos del Ejército israelí en Nablus (Cisjordania), un incidente confirmado por los militares israelíes que, sin embargo, han defendido que sus fuerzas actuaron en defensa propia porque el palestino portaba un artefacto explosivo.

El director de los servicios de ambulancia y emergencias de la Media Luna Roja en Nablus, Amjad Hasan, ha confirmado a la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, que el incidente ha ocurrido en el antiguo campamento de refugiados de Askar, al este de Nablus.

Allí, dos jóvenes resultaron alcanzados por los disparos israelíes durante un enfrentamiento contra el Ejército. Uno de ellos recibió un disparo en el pecho y murió como consecuencia de la herida, y el otro recibió un disparo en la espalda y fue trasladado al hospital.

El joven fallecido ha sido identificado por el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina como Hasan Ahmed Jamil Musa, de 19 años.

En su cuenta de X, el Ejército de Israel se ha limitado a informar de "un terrorista neutralizado en la zona de Nablus que había lanzado un artefacto explosivo contra las fuerzas" desplegadas en la zona. "Éstas respondieron al fuego y neutralizaron al terrorista", ha indicado.

