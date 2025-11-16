Agencias

Matarella defiende ante el Parlamento alemán el multilateralismo como mecanismo de paz

El presidente italiano, Sergio Mattarella, pronunció hoy un discurso ante el Parlamento alemán en el que pidió el fortalecimiento de las estructuras multilaterales para evitar nuevas guerras.

"El multilateralismo no es burocracia, como afirman los gobernantes autoritarios, es la herramienta que apacigua los conflictos y hace posibles las soluciones pacíficas. Es el lenguaje de la responsabilidad común", ha declarado en el acto central celebrado en el Bundestag por el Día de Luto Nacional, en el que Alemania recuerda a los caídos en las guerras mundiales y a las víctimas a manos del nacionalsocialismo.

También destacó la gran labor de la unificación europea: "Hemos logrado crear una región de paz, libertad, prosperidad y respeto de los derechos humanos sin parangón en la historia".

La Unión Europea, surgida de las ruinas de la guerra, ha sabido poner el multilateralismo al servicio de la paz, ha afirmado el presidente italiano. "No permitamos que hoy el sueño europeo, nuestra Unión, sea destrozado por imitadores de tiempos oscuros. De tiempos que dejaron tras de sí sufrimiento, miseria y desesperanza", recordó.

En la ceremonia en el Bundestag también participaron el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, la presidenta del Parlamento, Julia Klöckner, el canciller Friedrich Merz y el presidente del Tribunal Constitucional Federal, Stephan Harbarth.

Previamente, el inspector general de las Fuerzas Armadas germanas (Bundeswehr), Carsten Breuer, hizo asimismo un llamamiento para extraer las lecciones que dejan las dos guerras mundiales.

"Este día nos recuerda y nos obliga: hay que impedir la guerra y la violencia por todos los medios", afirmó Breuer durante una ofrenda floral en el monumento conmemorativo de la Bundeswehr en Berlín.

Breuer mencionó además a los soldados que perdieron la vida en acto de servicio y dijo que el Día de Luto Nacional también nos recuerda "que nunca debemos olvidar que este servicio a nuestro país puede costar la vida".

