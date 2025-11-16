Agencias

Las autoridades de Gaza constatan dos muertos y tres heridos por ataques israelíes en las últimas 72 horas

El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de dos personas en los ataques israelíes de las últimas 72 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 266 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

En su balance de este domingo, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado otros tres heridos desde entonces. Además, a estos dos fallecidos en los últimos ataques hay que sumar otros 15 cadáveres hallados desde el sábado entre los escombros de ataques previos.

En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado 69.483 muertos y 170.706 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 266 muertos constatados desde el comienzo del alto el fuego, las autoridades de Gaza añaden otros 635 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 548 palestinos.

