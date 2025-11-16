Agencias

La Policía india detiene a un presunto cómplice del terrorista suicida del Fuerte Rojo de Nueva Delhi

La Policía de India ha detenido a un supuesto cómplice del terrorista suicida que dejó al menos 12 muertos el pasado lunes en las inmediaciones del emblemático Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi.

El detenido ha sido identificado como Amir Rashid Ali, natural de la porción de Cachemira ocupada por India y escenario de una disputa histórica con la vecina Pakistán.

La Agencia Nacional de Investigación de India estima que el detenido "conspiró con el presunto terrorista suicida" al facilitar la adquisición del coche bomba que acabó estallando cerca de la estación de metro del Fuerte Rojo.

Las fuerzas de seguridad todavía no han dado más información sobre los motivos del atentado ni aventurado, por ahora, posibles vínculos de sus conspiradores con redes terroristas.

