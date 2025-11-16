Agencias

El lateral Alejandro Jiménez, baja en la selección española sub-21 para el duelo ante Rumanía

Guardar

El lateral español del Bournemouth Alejandro Jiménez ha abandonado la concentración de la selección española sub-21, una baja por la que no se incorporará ningún jugador a la concentración, por lo que el equipo se desplazará este lunes a Rumanía con 22 futbolistas.

El madrileño, que no disputó ningún minuto en la victoria de la 'rojita' el pasado viernes ante San Marino (7-0), será la única baja de David Gordo para el importante duelo del próximo martes ante Rumanía en Sibiu. Una baja que deja a Iván Fresneda como único lateral derecho disponible para el duelo en tierras rumanas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala

La empresa confía en que el pacto bilateral permitirá impulsar su presencia industrial, atraer clientes y facilitar la expansión, gracias a medidas que eliminan trabas regulatorias y mejoran la capacidad productiva en territorio guatemalteco

Nextil espera un aumento de

El Papa pide a los líderes mundiales que "sean justos" con los pobres y denuncia a los sistemas "que los dejan fuera"

El Papa pide a los

Ecuador anuncia la detención del narco 'Pipo' Chavarría y agradece el "trabajo conjunto" con la Policía Nacional

Ecuador anuncia la detención del

La colombiana Ecopetrol gana 1.700 millones de euros en los primeros nueve meses del 2025, un 32% menos

La petrolera estatal reporta retroceso en utilidades y facturación entre enero y septiembre tras menores precios, caídas en exportaciones y ajustes en refinerías, aunque sostuvo márgenes operativos por alzas en producción y mejoras operativas, según información oficial

La colombiana Ecopetrol gana 1.700

Machado apela a la ayuda de Europa para "liberar a Venezuela" e iniciar su "reconstrucción moral"

Machado apela a la ayuda