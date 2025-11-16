El lateral Alejandro Jiménez, baja en la selección española sub-21 para el duelo ante Rumanía

El lateral español del Bournemouth Alejandro Jiménez ha abandonado la concentración de la selección española sub-21, una baja por la que no se incorporará ningún jugador a la concentración, por lo que el equipo se desplazará este lunes a Rumanía con 22 futbolistas.

El madrileño, que no disputó ningún minuto en la victoria de la 'rojita' el pasado viernes ante San Marino (7-0), será la única baja de David Gordo para el importante duelo del próximo martes ante Rumanía en Sibiu. Una baja que deja a Iván Fresneda como único lateral derecho disponible para el duelo en tierras rumanas.