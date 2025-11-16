Agencias

Detenido un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular con parejas de hecho ficticias

La Guardia Civil ha detenido a siete personas e investigado a otras diez por organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular en España y en otros países dentro del territorio Schengen. Las detenciones han tenido lugar en las ciudades de Barcelona, Castelldefels y Badalona.

A los acusados se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

A finales del pasado año los agentes detectaron un importante incremento del número de parejas de hecho con aparente irregularidad en la provincia de Barcelona, lo que dio origen a la operación 'Retorncat'. Este grupo criminal realizaba tareas de captación de migrantes en situación de vulnerabilidad, ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigados les conseguían empadronamientos en territorio español y parejas de hecho ficticias a cambio de contraprestaciones económicas elevadas, las cuales llegaban a alcanzar 15.000 euros por cada expediente tramitado.

Para ello utilizaban la falsificación documental e incluso la usurpación de identidad de mujeres de residentes en España, estas últimas manipuladas para realizar empadronamientos falsos. Esta organización también se encargaba de alojar a los migrantes en situación irregular en lugares insalubres, lo cual exponía a los extranjeros en una situación de extrema precariedad.

EuropaPress

