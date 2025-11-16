(Crónica) El Real Madrid despierta a tiempo y el Barça hace pleno con Orellana

El Real Madrid venció (82-70) al Surne Bilbao Basket de menos a más este domingo en la jornada 7 de la Liga Endesa para mantenerse arriba en la tabla junto a un Valencia Basket que superó (96-79) a La Laguna Tenerife, mientras que el Barça se impuso (91-83) al Baskonia en el pleno del interino Óscar Orellana.

Los de Sergio Scariolo despertaron en el segundo tiempo tras escuchar el runrún del Movistar Arena, que por momento vio peligrar la histórica racha blanca de local que llega ya a los 35 partidos seguidos sin perder. El Madrid dilapidó la renta de 11 puntos del primer cuarto y tuvo que remar tras el descanso.

Sergio Llull y Usman Garuba (9 puntos, 6 rebotes y 3 tapones en 15 minutos) despertaron a los locales, además del gran partido de Théo Maledon (17 puntos y 23 de valoración). Sin Alex Len, Trey Lyles ni Andrés Feliz, el Madrid sacó un triunfo obligado ante su público y tras dos derrotas esta semana en Euroliga, para sumar la sexta de Liga, empatados con el líder Valencia Basket.

El equipo 'taronja' fue un torbellino y descolgó a La Laguna Tenerife de la lucha en cabeza. La segunda mitad de los de Pedro Martínez borró al equipo canario del parqué del Roig Arena, con una férrea defensa y acierto que lideró Kameron Taylor (23 puntos). Los de Txus Vidorreta bajaron sus porcentajes, aunque Rokas Giedraitis llegó a dar emoción a cinco minutos del final.

Por otro lado, el Barça tiró de la gran actuación de Will Clyburn, con 24 puntos y 23 de valoración en 20 minutos en pista, para reconducir el camino en Liga con su tercera victoria, mismas con las que se quedó el Baskonia. Orellana, que desde este lunes deja su sitio a Xavi Pascual tras la destitución de Joan Peñarroya, cuajó una semana perfecta de transición con tres victorias.

Después de la doble ración de Euroliga, el cuadro azulgrana levantó la cabeza también en la competición doméstica, mientras los de Vitoria pierden la regularidad que parecían haber encontrado. Tornike Shengelia (20 de valoración) volvió a ser de lo mejor de los catalanes y Willy Hernangómez aprovechó de nuevo los minutos y el protagonismo que le ha dado el técnico interino.

Además, la jornada dejó este domingo la derrota de un UCAM Murcia que se cae del tren de cabeza ante el Río Breogán (83-96). El cuadro gallego firmó una actuación imperial a domicilio, ante un rival que se le venía resistiendo, con Keandre Cook (24 puntos) y Danko Brankovic (19). Mientras, en un trepidante derbi entre BAXI Manresa y Hiopos Lleida, el cuadro del Bages hizo vibrar al Nou Congost con una segunda parte perfecta y el partidazo de Álex Reyes (24 puntos) y Hugo Benítez (22 y 8 asistencias).